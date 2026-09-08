Sáng 8-9, giá vàng đảo chiều tăng

Lúc 9 giờ ngày 8-9, giá vàng miếng SJC được Công ty PNJ tăng 900.000 đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.