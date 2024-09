Bị cáo buộc nhận 4 tỷ đồng/năm, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khai gì?

Như Báo SGGPO đã thông tin, ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB). Quá trình điều tra làm rõ, bị can Nguyễn Đức Thái (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB) đã nhận hối lộ theo định kỳ hàng năm. Việc này được Thái thừa nhận và khai rõ từng lần nhận hối lộ của doanh nghiệp cung cấp giấy in sách giáo khoa.