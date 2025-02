Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới của thành phố

Chiều 5-2, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Ất Tỵ 2025; tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 2-2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đồng chí, thời điểm hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đòi hỏi TPHCM phải tăng tốc, bứt phá về đích với các nhiệm vụ, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Toàn hệ thống chính trị của TPHCM phải nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết hơn để “vừa chạy vừa xếp hàng” để đạt được các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra”, đồng chí nhấn mạnh. Đồng chí phân tích vừa chạy vừa xếp hàng đó là TPHCM đã và đang sắp xếp tinh gọn bộ máy, cán bộ tinh - gọn - mạnh – hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả.

Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh đến sức mạnh của tinh thần đoàn kết, cả hệ thống chính trị của thành phố phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM đã đề ra.

Trước mắt, TPHCM huy động các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, thành phố ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống: Đầu tư - Tiêu dùng - Xuất khẩu.

TPHCM tập trung triển khai một cách đột phá, có hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn...

Tết đoàn kết, nghĩa tình

Trước đó, khi đánh giá về công tác chăm lo tết, Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động từ sớm, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị TPHCM trong công tác chăm lo Tết Ất Tỵ 2025.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao bằng khen cho đại diện các tập thể tiêu biểu làm tốt công tác chăm lo tết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, đồng chí đánh giá cao việc huy động nguồn lực từ vật chất đến tinh thần để chăm lo tết ngày càng tốt hơn, đồng bộ hơn, nhịp nhàng hơn và sự hưởng ứng của người dân mạnh mẽ hơn.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc hoạt động rất đồng bộ, mạnh mẽ từ cấp thành phố đến cơ sở. Toàn hệ thống chính trị của TPHCM và cộng đồng xã hội cùng chăm lo tết để đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân đón tết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao bằng khen. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí đánh giá cao sự phối hợp giữa chính quyền các cấp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, các cá nhân... cùng chung tay chăm lo tết.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp vận động, xây dựng, sửa chữa hàng trăm nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, dột nát đến năm 2025”.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao bằng khen. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM phát huy mạnh mẽ được truyền thống tương thân tương ái, triển khai rất nhiều hoạt động chăm lo các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, học sinh, sinh viên, người lao động xa quê...

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đánh giá cao các lực lượng chức năng đã chủ động từ sớm, từ xa đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông... giữ bình yên để người dân, du khách vui xuân đón tết an toàn.

“Tết năm nay đã diễn ra trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tri ân, nghĩa tình trọn vẹn. Tết năm nay đủ đầy hơn, văn minh hơn, an toàn hơn, san sẻ nghĩa tình nhiều hơn”, đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Yêu cầu về kỷ cương – trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ, mỗi người phải làm đúng và làm tốt nhiệm vụ trên từng cương vị được giao. Mỗi người phải chuẩn bị cho mình tâm thế, quyết tâm, vai trò và trách nhiệm vì sự phát triển của thành phố này, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

VĂN MINH - NGÔ BÌNH