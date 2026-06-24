Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Cần tư duy mới trong chăm lo đời sống người dân

Đề cập đến các dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng điểm mới là thành phố không chỉ xử lý vấn đề đô thị mà còn đặt đời sống người dân ở vị trí trung tâm. Việc tái định cư tại chỗ sẽ giúp người dân ổn định cuộc sống, tiếp tục gắn bó với nơi quen thuộc trong điều kiện sống tốt hơn.

Ngày 24-6, Thường trực Thành ủy TPHCM làm việc với Đảng ủy UBND TPHCM, nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực cán bộ

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thống nhất với các ý kiến trao đổi và lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm thành phố cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Thường trực Thành ủy TPHCM làm việc với Đảng ủy UBND TPHCM. Thực hiện: VĂN MINH - NGÔ BÌNH

Phân tích những điều kiện, cơ hội để thực hiện các mục tiêu đề ra, Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn đội ngũ cán bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn, quyết liệt hơn trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung.

Chỉ đạo cụ thể về xây dựng đội ngũ cán bộ và phát triển nguồn nhân lực, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ cấp thành phố đến cơ sở, qua đó bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, thành phố cần xây dựng cơ chế thu hút chuyên gia, nhà khoa học, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị của thành phố.

Đi vào một số nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo TPHCM khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan đến dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, bảo đảm các cơ chế, chính sách được đề xuất thực sự mạnh, đột phá, khả thi và đáp ứng yêu cầu phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với các dự án, công trình tồn đọng kéo dài, đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu tiếp tục tập trung tháo gỡ, sớm đưa các nguồn lực đất đai, tài sản và vốn đầu tư vào phục vụ phát triển thành phố.

Cùng với đó, TPHCM phải chắt chiu, khai thác hiệu quả từng nguồn lực, nguồn thu, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách năm 2026; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và mang lại hiệu quả thiết thực.

TPHCM tập trung xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên các động lực tăng trưởng mới như logistics, khoa học - công nghệ (KH-CN) và Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lưu ý một số nhiệm vụ cụ thể về phát triển hạ tầng giao thông, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu TPHCM tập trung phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, không gian ngầm và các công trình giao thông kết nối liên vùng.

Hạ tầng giao thông phải được quy hoạch, đầu tư đồng bộ, đi trước một bước, đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt có quy mô dân số và không gian ngày càng lớn.

Song song với hạ tầng giao thông, TPHCM phải quan tâm phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội, từ các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế đến công trình công cộng, công trình dân sinh phục vụ người dân.

Đề cập đến các dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, điểm mới là thành phố không chỉ xử lý vấn đề đô thị, mà còn đặt đời sống người dân ở vị trí trung tâm. Việc tái định cư tại chỗ sẽ giúp người dân ổn định cuộc sống, tiếp tục gắn bó với nơi quen thuộc trong điều kiện sống tốt hơn. Từ cách làm dự án này, Bí thư Thành ủy TPHCM gợi mở thành phố nghiên cứu, xây dựng thành mô hình để triển khai việc xây mới thay các chung cư cũ đang xuống cấp trên địa bàn thành phố. Đồng thời, cần rà soát, chuẩn hóa hệ thống nhà trọ cho thuê hiện hữu, bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện an toàn, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Trong quá trình phát triển đô thị, TPHCM lưu ý không làm gia tăng mật độ dân cư tại các khu vực trung tâm, trừ những trường hợp đặc biệt được tính toán kỹ lưỡng về hạ tầng và khả năng đáp ứng của đô thị.

Đầu tư phải hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí

Trong tổ chức lại không gian phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý thành phố từng bước xây dựng kế hoạch di dời các khu công nghiệp không còn phù hợp ra khỏi khu vực đô thị; đồng thời di dời trường đại học, bệnh viện ra khỏi khu vực trung tâm.

Việc sắp xếp lại mạng lưới y tế phải bảo đảm các trạm y tế phường, xã thực sự trở thành vệ tinh của các bệnh viện lớn, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu và giảm áp lực cho tuyến trên.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư rất lớn hiện nay, TPHCM phải khai thác tối đa các nguồn lực ngoài ngân sách. Trong đó, những lĩnh vực tư nhân có thể làm tốt thì thành phố cần có cơ chế khuyến khích, mạnh dạn giao tư nhân tham gia thực hiện, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa... Tuy nhiên, dù sử dụng nguồn lực ngân sách hay xã hội hóa, yêu cầu xuyên suốt là đầu tư phải hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí, đặc biệt trong đầu tư công.

Về môi trường, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu tập trung giải quyết căn cơ vấn đề rác thải. Thành phố cần từng bước chuyển sang công nghệ đốt rác phát điện, xử lý cả lượng rác đã chôn lấp trong thời gian dài; đầu tư thêm các trạm trung chuyển rác hiện đại, có công suất ép rác lớn, hệ thống xử lý nước thải tại chỗ, không để phát sinh ô nhiễm. Việc quy hoạch, bố trí các nhà máy xử lý rác phải bảo đảm hợp lý, đồng bộ với định hướng phát triển không gian đô thị của thành phố.

Trước diễn biến ngày càng gay gắt của biến đổi khí hậu, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu khẩn trương hoàn thành dự án chống ngập trị giá 10.000 tỷ đồng. Sau khi dự án đưa vào vận hành, thành phố cần đánh giá toàn diện hiệu quả thực tế, làm cơ sở triển khai các giải pháp chống ngập căn cơ, lâu dài.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu thành phố giữ vai trò tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Trong đó, cần khẩn trương phân bổ 12.705 tỷ đồng dành cho KH-CN trong dự toán chi ngân sách năm 2026, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với phát triển KH-CN, đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi xanh, phát triển điện mặt trời, điện gió ngoài khơi; đầu tư hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và phát triển kinh tế đêm.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển, thành phố phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung xây dựng thành phố không ma túy; nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống cháy nổ. Đồng thời, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chủ động bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước và an ninh mạng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định Đảng ủy UBND TPHCM, UBND TPHCM sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo thành những chương trình, công trình, dự án thiết thực, thực hiện tốt nhất các mục tiêu đề ra. Đặc biệt, thành phố phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách nhà nước. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tin liên quan TPHCM tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

VĂN MINH - NGÔ BÌNH