TPHCM tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

Ngày 24-6, Thường trực Thành ủy TPHCM làm việc với Đảng ủy UBND TPHCM, nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Thường trực Thành ủy TPHCM làm việc với Đảng ủy UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nội dung buổi làm việc tập trung các nhóm vấn đề rất quan trọng đối với sự phát triển của TPHCM trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Quyết liệt gỡ vướng

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn: sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng, hoàn thiện cơ chế, chính sách mới...

Bên cạnh các kết quả tích cực, Đảng ủy UBND TPHCM đánh giá còn một số tồn tại, hạn chế và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh trình bày tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi.

Để làm rõ thêm về hướng giải quyết các vụ việc, công trình, dự án tồn đọng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cho biết, thành phố rà soát, phân loại theo tình trạng thực hiện, mức độ vướng mắc và khả năng tiếp tục triển khai.

Từ đó, thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc, thiết lập cơ chế theo dõi, đôn đốc thường xuyên việc xử lý các dự án tồn đọng để khơi thông nguồn lực đất đai; triển khai dự án đủ điều kiện, hạn chế phát sinh tồn đọng mới nhằm giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về phát triển nhà ở xã hội, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, thành phố phấn đấu đến cuối năm 2026 khởi công các dự án với khoảng 100.000 căn; đến quý 2-2027, khởi công tiếp các dự án để hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2030 (khoảng 199.400 căn).

Nêu lên nút thắt lớn là quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội còn bất cập, đồng chí kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét, kiến nghị cấp trên cho phép UBND TPHCM được quyết định giao chủ đầu tư trực tiếp đối với quỹ đất nhà nước quản lý, quỹ đất công hoặc đất phù hợp quy hoạch; không thực hiện đấu giá, đấu thầu dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong yêu cầu, Đảng ủy UBND TPHCM phát huy mạnh mẽ hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong triển khai các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và của Đảng ủy UBND thành phố.

Cùng với đó, có cơ chế báo cáo định kỳ từng nhiệm vụ cụ thể để lượng hóa kết quả theo từng quý, như giải quyết được bao nhiêu điểm ngập, xử lý vấn đề gì về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường; việc xây dựng thành phố không ma túy triển khai đến đâu, hiệu quả ra sao...

Đây là cơ sở cho việc kiểm tra tiến độ, đánh giá trách nhiệm và tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện, bảo đảm hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Rà soát nhà, đất công để quản lý, sử dụng hiệu quả

Quan tâm đến phát triển giáo dục, y tế và nhà ở cho người dân, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị, Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo UBND Thành phố khẩn trương có đề án thí điểm di dời các trường đại học, bệnh viện ra khỏi khu vực trung tâm của thành phố.

Bên cạnh việc xây mới, TPHCM quan tâm sửa chữa, cải tạo hoặc hoán đổi vị trí đất để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng trường học, trạm y tế và các bệnh viện; tiếp tục rà soát, thống kê các cơ sở nhà, đất dôi dư đầu tư cho giáo dục, y tế, công trình công cộng, dân sinh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Song song với phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị, TPHCM rà soát, xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí nhằm chuẩn hóa nhà trọ cho thuê; có chính sách đầu tư, hỗ trợ phù hợp để tăng độ bao phủ nhà trọ cho thuê giá rẻ, phù hợp với người lao động, người có thu nhập thấp, người yếu thế trên địa bàn thành phố.

Ngành y tế TPHCM phải đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho toàn dân thành phố, gắn với tầm soát bệnh tật; nhanh chóng phê duyệt đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi thêm nội dung nhà ở xã hội, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị, TPHCM khuyến khích doanh nghiệp sử dụng quỹ đất sẵn có để xây nhà ở xã hội, thành phố sẽ hỗ trợ tối đa về thủ tục và quy hoạch.

Bên cạnh đó, tận dụng quỹ đất công để chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội hoặc dự án chiến lược; nghiên cứu cơ chế mua lại các dự án nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư, hoặc dự án có giá thành thấp phục vụ nhu cầu tái định cư và nhà ở cho người dân…

Với các vấn đề đang là thách thức đối với sự phát triển của TPHCM hiện nay, như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và chỉnh trang kênh rạch, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị, phải có danh mục đầu tư rõ ràng và phân bổ nguồn lực từ ngân sách.

Thành phố cần tiếp tục đa dạng hóa nguồn lực đầu tư thông qua phương thức đối tác công tư, trong đó chú trọng khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Đồng thời, nghiên cứu khai thác quỹ đất dọc các tuyến giao thông phát triển theo mô hình TOD để tạo nguồn thu tái đầu tư cho hạ tầng giao thông và chỉnh trang, phát triển đô thị.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Liên quan việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng; các cấp, ngành, địa phương phải đặc biệt quan tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ.

Về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, đồng chí Đặng Minh Thông đề nghị, cùng với quá trình xây dựng dự thảo luật, thành phố cần chủ động chuẩn bị các văn bản, quy định, bảo đảm khi luật được ban hành có thể triển khai ngay.

Song song đó, rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của TPHCM nhằm kịp thời ban hành, tổ chức thực hiện, nhất là các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền gắn với giao nguồn lực cho phường, xã, đặc khu, đảm bảo thực hiện hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quan tâm đến cấp cơ sở, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, Đảng ủy UBND TPHCM chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của Đảng ủy, UBND các phường, xã, đặc khu. Theo đồng chí, hiện còn nhiều kiến nghị cấp xã gửi lên chưa được hướng dẫn, trả lời.

Ngoài ra, chỉ đạo sở, ngành rà soát các nhiệm vụ UBND TPHCM phân cấp, ủy quyền cho cấp xã, đánh giá hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên cơ sở đó, TPHCM tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng để cấp xã thực hiện các nhiệm vụ được giao theo hướng “cầm tay chỉ việc”, hoặc có giải pháp điều chỉnh cho phù hợp.

Kinh tế - xã hội TPHCM đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Nổi bật, GRDP 6 tháng ước tính tăng 8,47%, riêng quý 2 tăng 8,7% - mức cao nhất trong 10 năm qua; nhiều chỉ số về kinh tế - xã hội khác cũng tăng mạnh. TPHCM đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án tồn đọng. Lãnh đạo các sở, ban ngành TPHCM dự buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG TPHCM cũng tập trung chuẩn bị và triển khai các đề án, chương trình, dự án lớn, trọng tâm là hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đô thị đặc biệt, Quy hoạch tổng thể TPHCM, triển khai Đề án Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, Khu thương mại tự do; đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược như Vành đai 4 TPHCM, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, metro số 2, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ…

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