Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Lập “bản đồ” về ma túy đến từng xã, phường, đặc khu

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu không để “điểm mù” về địa bàn, không để khoảng trống về trách nhiệm trong phòng chống ma túy. Kết quả phòng, chống ma túy phải được xem là một trong những tiêu chí cứng đánh giá hoạt động của địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu.

Chiều 10-8, Ban Chỉ đạo 26/TP tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo 26 Thành phố.

Nhiệm vụ khó nhưng nhất định phải thực hiện

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, biểu dương những kết quả trong công tác phòng, chống ma túy thời gian qua, nhất là sự vào cuộc quyết liệt của Công an TPHCM. Đồng chí nhận xét, chính quyền địa phương đã ý thức rõ hơn về nhiệm vụ xây dựng thành phố không ma túy. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm, đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực, quyết liệt hơn nữa.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, xây dựng TPHCM không ma túy là nhiệm vụ khó khăn, nặng nề nhưng nhất định phải thực hiện. Bởi, tội phạm ma túy cũng là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm khác, nếu không đẩy lùi ma túy thì không thể có bình yên, khó bảo đảm phát triển bền vững. Đây là nhiệm vụ chung của toàn thành phố.

Lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt nhưng thành hay bại nằm ở chính quyền địa phương. Vì vậy, các địa phương phải xác định đây là việc của mình, không chỉ là việc của công an. Bí thư đảng ủy xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm về kết quả phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Thành phố. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu không để “điểm mù” về địa bàn, không để khoảng trống về trách nhiệm, đồng thời phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, cùng lực lượng chức năng hành động, tuyên truyền, vận động đến từng người, từng nhà.

Đối với lực lượng công an cơ sở, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu phải nắm chắc địa bàn, quản lý chặt đối tượng, dự báo và nhận diện được nguy cơ từ sớm, từ xa; khi tổ chức đấu tranh “đánh là phải trúng”.

Đồng chí lưu ý, các địa phương tuyệt đối không chạy theo thành tích, không che giấu tình hình, không khoán trắng nhiệm vụ phòng, chống ma túy cho công an. “Việc gì ở cơ sở thì cơ sở chịu trách nhiệm, cơ sở vướng thì thành phố gỡ. Không để việc khó trở thành lý do giải thích cho việc chậm”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang yêu cầu không để “điểm mù” về địa bàn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu từng xã, phường, đặc khu xây dựng “bản đồ” về tình hình ma túy của chính địa phương mình. Lãnh đạo xã, phường, đặc khu phải nắm tình hình một cách mạch lạc, cụ thể; từ đó xây dựng kế hoạch có mục tiêu, thời hạn, người chịu trách nhiệm rõ ràng.

Kết quả phòng, chống ma túy phải được đánh giá bằng số liệu, bằng chuyển biến cụ thể, không đo bằng phong trào, văn bản hay số lần hội nghị. Định kỳ từng địa phương phải trả lời được các câu hỏi: tình hình mua bán ma túy, số người nghiện, tái nghiện có giảm không, giảm bao nhiêu; người dân có cảm thấy an toàn hơn không.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, thành phố thống nhất chủ trương đầu tư mở rộng 4 trung tâm cai nghiện theo đề xuất của Công an TPHCM. Việc đầu tư có thể phân kỳ, có dự phòng để đáp ứng nhu cầu tương lai; kết hợp tổ chức sản xuất phù hợp nhằm tăng thu nhập cho người cai nghiện; đồng thời chuẩn bị đủ nguồn lực quản lý hiệu quả, chặt chẽ. Đồng chí lưu ý, cần lựa chọn hình thức đầu tư hợp lý, nhanh, chất lượng, không chỉ trông vào đầu tư công; trường hợp cần thiết có thể nghiên cứu cơ chế đặc biệt để phát huy hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, thành phố không ma túy phải bắt đầu từ xã, phường, đặc khu không ma túy; xã, phường, đặc khu không ma túy phải bắt đầu từ khu phố, ấp, từng gia đình bình yên, an toàn. Muốn vậy, các cấp phải làm thật, kiểm tra thật, chịu trách nhiệm thật và tạo chuyển biến thật, để TPHCM thực sự trở thành thành phố không ma túy vào cuối nhiệm kỳ này.

Đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu áp dụng chuyển đổi số và KPI để đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ trong lĩnh vực này. Kết quả phòng, chống ma túy phải được xem là một trong những tiêu chí cứng, quan trọng để đánh giá hoạt động của địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu.

Gỡ điểm nghẽn trong phòng, chống ma túy

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã có những phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy, dù công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện đã được thành phố triển khai đồng bộ, tình trạng tái nghiện, tái sử dụng trái phép chất ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Một trong những nguyên nhân cốt lõi là người sau cai nghiện chưa có việc làm ổn định, thiếu nguồn thu nhập.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trình bày tham luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trần Văn Bảy đề xuất xây dựng các cơ sở cai nghiện ma túy hiện đại; việc đào tạo nghề ngay tại cơ sở cai nghiện phải phù hợp với sức khỏe người cai nghiện, đồng thời gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề xuất phát triển mô hình “cụm sản xuất - đào tạo - tái hòa nhập”.

Hơn 500 đại biểu tham dự hội nghị tại Hội trường Thành phố. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, đồng chí Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống ma túy; hình thành “sức đề kháng cho xã hội” trước hiểm họa ma túy. Mỗi người dân là một chiến sĩ; mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là một “pháo đài” trong phòng, chống ma túy.

Từ thực tiễn địa bàn, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Bùi Xuân Cường cho biết, một trong những thách thức lớn đối với công tác phòng, chống ma túy tại địa phương là đặc thù địa bàn trung tâm, tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ, người lao động, khách du lịch, người tạm trú và người nước ngoài thường xuyên biến động.

Đồng chí Bùi Xuân Cường trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phường Sài Gòn hiện là địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy loại III. Thời gian tới, phường tiếp tục tăng cường nắm tình hình, đấu tranh với các đường dây, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; đồng thời quản lý chặt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện.

NGÔ BÌNH - THU HOÀI - NGUYỄN TÂN - MẠNH THẮNG