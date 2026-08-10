Không chạy theo thành tích trong phòng, chống ma túy

Chiều 10-8, Ban Chỉ đạo 26/TP tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12-12-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Thành phố, kết hợp trực tuyến đến các đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 168 phường, xã, đặc khu. Tổng cộng có 54.226 đảng viên tham dự.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự hội nghị tại điểm cầu trực tiếp có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 26/TP, chủ trì điểm cầu; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 26/TP; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM; lãnh đạo Đảng ủy UBND TPHCM; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo 26/TP; Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an các xã, phường, đặc khu…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xử lý hơn 8.200 đối tượng trong cao điểm 45 ngày đêm

Nghị quyết số 02-NQ/TU xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng, sự điều hành thống nhất của chính quyền các cấp, cùng sự tham gia của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Một trong những điểm nhấn của nghị quyết là chuyển mạnh từ tư duy “quản lý theo vụ việc” sang “quản lý, chuyển hóa địa bàn”, lấy cơ sở làm trung tâm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm.

Các đại biểu nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 02 trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau hơn 6 tháng triển khai, 100% xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố đã tổ chức quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên; thành lập Ban Chỉ đạo 26 cấp xã và 1.098 Tổ công tác tại khu phố, ấp, khu dân cư.

Qua rà soát, thành phố xác định 59 địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy cần tập trung chuyển hóa; đồng thời lựa chọn 67 xã, phường, đặc khu xây dựng đạt tiêu chí địa bàn không ma túy trong năm 2026, tạo lộ trình thực hiện mục tiêu TPHCM không ma túy vào năm 2030.

7 tháng đầu năm 2026, Công an TPHCM chủ trì, phối hợp với các lực lượng phát hiện, xử lý 5.002 vụ với 13.072 đối tượng, tăng 76,3% số vụ và 43,9% số đối tượng so với cùng kỳ. Riêng đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn đã phát hiện gần 3.000 vụ với hơn 8.200 đối tượng liên quan đến ma túy, bóc gỡ nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp.

Hành động quyết liệt mới tạo ra kết quả thực chất

Tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 26/TP nhận xét, qua 6 tháng triển khai Nghị quyết 02, nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đã được nâng lên rõ rệt. Các tổ chức, cơ sở đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai Nghị quyết với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở lĩnh vực và từng địa bàn.

Trung tướng Mai Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đây là công việc khó, phải làm ngay, phải làm thường xuyên, nhưng tuyệt đối không chủ quan, nóng vội... Nếu không hành động quyết liệt ngay từ bây giờ thì tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố không những không hạ nhiệt mà tiếp tục gia tăng phức tạp hơn, Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh.

Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2026, số vụ việc và số đối tượng liên quan đến ma túy là rất lớn. Đáng chú ý, công an đã phát hiện, xử lý những vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ. Điển hình, công an đã triệt phá 6 đường dây sản xuất, mua bán dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 86 bị can; đồng thời phát hiện chất ma túy mới Etomidate núp bóng tinh dầu thuốc lá điện tử, khởi tố 12 vụ với 149 bị can liên quan.

Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh, nếu “nguồn cầu” về ma túy trong xã hội không được giải quyết triệt để; người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục lôi kéo, làm phát sinh người nghiện mới thì hiệu quả công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy sẽ khó đạt được như kỳ vọng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giám đốc Công an TPHCM đề nghị 10 tổ công tác của Ban Chỉ đạo 26 thành phố phải thường xuyên bám sát địa bàn, trực tiếp làm việc với Ban Chỉ đạo 26 cấp xã và các tổ công tác tại khu phố, ấp để kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ; đồng thời kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Riêng đối với chỉ tiêu xây dựng 67 địa bàn cấp xã, tương ứng 40% số xã, phường, đặc khu không ma túy, hoàn thành trong năm 2026, Ban Chỉ đạo 26 các địa phương được lựa chọn cần triển khai thực chất các giải pháp đến từng khu phố, ấp.

Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh, tuyệt đối không vì thành tích mà báo cáo không trung thực, giấu số liệu hoặc không dám đấu tranh, xử lý các tụ điểm, băng nhóm tội phạm về ma túy, không rà soát, phát hiện, xử lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

Trang bị máy thử mẫu để phát hiện lịch sử sử dụng ma túy Giám đốc Công an TPHCM thông tin, Công an TPHCM đang nghiên cứu, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an để trang bị máy thử mẫu tóc có thể phát hiện lịch sử sử dụng ma túy từ 30 đến 90 ngày; nhằm tăng cường hiệu quả công tác rà soát, phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy.

NGUYỄN TÂN - THU HOÀI - MẠNH THẮNG - NGÔ BÌNH