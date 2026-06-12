BIDV khai trương Chi nhánh Flagship đầu tiên về dịch vụ Private Banking tại TPHCM

Đây là chi nhánh flagship đầu tiên phục vụ khách hàng Private Banking tại Việt Nam của BIDV, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phục vụ giới siêu giàu tại trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước. Chi nhánh PBC miền Nam được xây dựng theo mô hình Private Banking quốc tế với 3 giá trị cốt lõi gồm: năng lực tư vấn và quản lý tài sản chuyên sâu, không gian phục vụ riêng tư và cộng đồng kết nối tri thức dành cho khách hàng tinh hoa. Tại đây, các giải pháp đầu tư được thiết kế theo nhu cầu riêng của từng khách hàng, đồng thời triển khai các diễn đàn đầu tư, tọa đàm quản lý tài sản, quản trị tài sản gia đình và các sự kiện văn hóa chuyên biệt.

BIDV là NHTM cổ phần Nhà nước đầu tiên triển khai dịch vụ Private Banking. Từ Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp tại Hà Nội năm 2021, TPHCM năm 2024 đến nay là Chi nhánh Miền Nam, BIDV từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ dành cho khách hàng cao cấp. Đồng thời, BIDV hợp tác chiến lược với Edmond de Rothschild - định chế quản lý tài sản hàng đầu thế giới với hơn 250 năm kinh nghiệm. Sau 5 năm phát triển, BIDV Private Banking ghi nhận mức tăng trưởng bình quân 30%/năm, phục vụ hơn 10.000 khách hàng siêu giàu.

Việc được vinh danh là “Ngân hàng Private Bank tốt nhất Việt Nam” trong 4 năm liên tiếp khẳng định nỗ lực của BIDV trong việc đồng hành cùng khách hàng kiến tạo di sản bền vững. Đại diện BIDV cho biết, ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư mạnh cho lĩnh vực Private Banking, nâng cao năng lực tư vấn, quản lý tài sản và chất lượng dịch vụ nhằm mang lại những giá trị vượt trội cho khách hàng cao cấp trong thời gian tới.

HUY NGUYỄN