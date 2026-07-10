HDBank đổi mới và lợi thế cạnh tranh bắt đầu từ con người

HDBank tiếp tục được HR Asia vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026” năm thứ 9 liên tiếp, đồng thời là ngân hàng duy nhất duy trì thành tích này. Mức độ gắn kết nhân viên đạt 90% cho thấy nền tảng văn hóa, năng lực học tập và tinh thần đổi mới đang trở thành lợi thế phát triển bền vững của ngân hàng.

HDBank vừa tiếp tục được Tạp chí HR Asia vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026” trong khuôn khổ giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026. Đây là năm thứ 9 liên tiếp HDBank nhận giải thưởng này, đồng thời là ngân hàng duy nhất trên thị trường đạt dấu mốc đó.

Theo đó, HDBank được đánh giá cao ở hai hạng mục giải thưởng: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” và “Chuyển đổi năng lực nhân sự”.

Được tổ chức tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, HR Asia Awards là một trong những chương trình khảo sát mức độ gắn kết nhân viên có quy mô lớn nhất khu vực.

Với chủ đề “People First, Always”, mùa giải năm nay tôn vinh những doanh nghiệp kiên định đặt con người vào trung tâm chiến lược phát triển, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đề cao năng lực học hỏi, khả năng thích ứng và sẵn sàng chuyển đổi. Đây cũng là định hướng HDBank kiên định nhiều năm qua.

Văn hóa lấy con người làm trung tâm

Trải qua 36 năm phát triển, HDBank xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng, kết hợp giữa tinh thần đổi mới sáng tạo, quản trị theo các chuẩn mực ESG, tư duy số hiện đại và văn hóa 5T: Tử tế - Tận tâm - Tin cậy - Tiên phong - Trung thành.

Khảo sát độc lập theo mô hình TEAM của HR Asia năm 2026 ghi nhận sự cải thiện của HDBank trên cả ba trụ cột: CORE - nhận thức về tổ chức; SELF - tình cảm, tâm trí; và GROUP - suy nghĩ, cảm xúc và hành động của tập thể.

Theo báo cáo sơ bộ năm 2026, mức độ gắn kết tổng thể (Engagement Level) của cán bộ nhân viên HDBank đạt 90%, tăng từ 85% của năm trước. Chỉ số Cam kết (Commitment) đạt 92%; trong đó, mức độ mong muốn gắn bó lâu dài với ngân hàng đạt 4,69/5 điểm.

Ở trụ cột GROUP, chỉ số Collaboration đạt 4,06 điểm; tiêu chí “Sẵn lòng hỗ trợ đồng nghiệp” đạt 4,69/5 điểm và chỉ số Trust về sự tôn trọng chuyên môn đạt 4,67/5 điểm. Các chỉ số này phản ánh một môi trường làm việc dựa trên sự tin cậy, sẻ chia và cộng hưởng năng lực.

Đó là thành quả của những giá trị văn hóa được bền bỉ vun đắp qua nhiều năm. Các chương trình “Tôi yêu HDBank”, Hội nghị lãnh đạo “Thắp lửa niềm tin” được duy trì suốt một thập kỷ, trở thành không gian kết nối, đối thoại và truyền cảm hứng, góp phần thống nhất tư duy, khơi dậy tinh thần đổi mới và thúc đẩy mỗi cán bộ nhân viên chủ động đồng hành cùng mục tiêu phát triển của ngân hàng.

Nuôi dưỡng năng lực đổi mới

HDBank xác định nguồn nhân lực là nền tảng của tăng trưởng bền vững và chuyển đổi số. Trong ngành ngân hàng, nơi dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình mô hình vận hành, con người không chỉ là nguồn lực mà còn là “hạ tầng mềm” quyết định năng lực thích ứng và đổi mới của tổ chức.

Với quan điểm đầu tư cho con người cũng chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn, HDBank triển khai nhiều chương trình trọng điểm như HDBank Next Leaders, “Banker chào kỷ nguyên mới”, Mini MBA, cùng hơn 1.000 khóa đào tạo về trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm. Gần 140.000 lượt cán bộ nhân viên đã tham gia các chương trình này, góp phần hình thành đội ngũ có tư duy học tập liên tục, thích ứng linh hoạt trong kỷ nguyên số.

Song hành với phát triển con người, HDBank tiếp tục hoàn thiện các nền tảng số nội bộ như Power Home và Viva Engage, tạo môi trường làm việc số năng động, tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức và lan tỏa các giá trị văn hóa trong toàn hệ thống.

Đầu tư cho con người, sẵn sàng cho tương lai

Việc được HR Asia vinh danh năm thứ 9 liên tiếp là sự ghi nhận cho chiến lược phát triển con người bền vững mà HDBank theo đuổi nhiều năm qua. Đây cũng là động lực để ngân hàng tiếp tục đầu tư vào chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, nâng cao trải nghiệm của cán bộ nhân viên và xây dựng môi trường làm việc linh hoạt, hiện đại.

Trong giai đoạn mới, HDBank đang tiếp tục số hóa mạnh mẽ, nơi công nghệ không chỉ tối ưu vận hành mà còn nâng cao trải nghiệm của mỗi cán bộ nhân viên và khách hàng.

Kiên định với triết lý lấy con người làm trung tâm, HDBank tiếp tục xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, chuyên nghiệp và giàu cơ hội phát triển, để mỗi cán bộ nhân viên được truyền cảm hứng đổi mới, phát huy năng lực và đồng hành cùng ngân hàng trên hành trình kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và nền kinh tế.