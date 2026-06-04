Vietcombank đồng hành cùng Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi số

Nhằm thúc đẩy nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, ngày 03-6-2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phối hợp cùng Cục Thuế tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026 và hiện thực hóa Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Mai Sơn, Phó Cục Trưởng Cục Thuế (thứ 5, từ trái sang) và bà Đoàn Hồng Nhung, Giám đốc Khối Bán lẻ, Thành viên Ban điều hành Vietcombank (thứ 6, từ trái sang) thực hiện nghi thức ký kết và trao biên bản Thỏa thuận Hợp tác giữa Cục Thuế và Vietcombank dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo hai đơn vị

Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở chính Vietcombank (Hà Nội) và kết nối trực tuyến qua cầu truyền hình tại các chi nhánh Vietcombank trên 34 tỉnh, thành phố.

Cú hích cho hạ tầng tài chính số của Hộ kinh doanh

Trong bối cảnh nền kinh tế dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng minh bạch và số hóa, việc hỗ trợ khối hộ kinh doanh cá thể, một trong những trụ cột kinh tế có số lượng lớn nhất, tiếp cận với phương thức quản lý thuế hiện đại là bước đi tất yếu.

Với hộ kinh doanh, dòng tiền minh bạch không chỉ phục vụ yêu cầu tuân thủ thuế, mà còn giúp chủ hộ nhìn rõ doanh thu, chi phí, giao dịch theo từng điểm bán, từng thu ngân và từng giai đoạn kinh doanh. Khi dữ liệu tài chính được ghi nhận nhất quán qua ngân hàng, hộ kinh doanh có thêm nền tảng để tiếp cận các giải pháp tín dụng phù hợp, từ eTax Credit, các khoản vay bổ sung vốn lưu động đến các chương trình ưu đãi lãi suất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Là ngân hàng thương mại hàng đầu tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, Vietcombank đã và đang không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái ngân hàng số để đồng hành cùng cơ quan quản lý nhà nước và người dân. Thông qua hợp tác với Cục Thuế, Vietcombank sẽ phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp các giải pháp số để hộ kinh doanh quản lý tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh, kết nối với các công cụ kê khai - nộp thuế điện tử, đồng thời từng bước hình thành thói quen quản trị tài chính minh bạch.

Ông Lê Quang Vinh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Vinh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank nhấn mạnh: “Vietcombank nhận thức sâu sắc rằng chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính và thuế chỉ có thể đi vào thực chất khi có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng, các nền tảng bán hàng và cộng đồng hộ kinh doanh. Vietcombank cam kết tiếp tục phát huy các lợi thế công nghệ, mạng lưới sản phẩm và con người để đồng hành cùng ngành thuế góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và văn minh hơn”.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại buổi lễ

Đại diện Cục Thuế, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế đánh giá cao sự phối hợp của Vietcombank trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận các công cụ số phục vụ quản lý dòng tiền, thanh toán không tiền mặt, kê khai và nộp thuế điện tử. Việc kết nối giữa cơ quan thuế, ngân hàng và các nền tảng phục vụ bán hàng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện, giảm sai sót trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế và thúc đẩy quá trình số hóa hộ kinh doanh trên toàn quốc.

Tiêu điểm của buổi lễ là “Nghi thức ký kết giữa Cục Thuế và Vietcombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi”. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự gắn kết bền chặt và mở ra chương mới trong hành trình hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

Chia sẻ tại lễ ký kết, bà Đoàn Hồng Nhung, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank cho biết: “Vietcombank mong muốn đóng vai trò cầu nối giữa chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hiện đại hóa quản lý thuế và nhu cầu kinh doanh hằng ngày của hộ kinh doanh. Chúng tôi không chỉ cung cấp công cụ để hộ kinh doanh nhận tiền, quản lý dòng tiền và nộp thuế thuận tiện hơn, mà còn thông qua các chính sách ưu đãi góp phần giúp hộ kinh doanh có thêm cơ hội gia tăng doanh thu, hình thành dữ liệu minh bạch và tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại, an toàn hơn. Chúng tôi cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Cục Thuế triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng hộ kinh doanh”.

Ông Đặng Kiên, Giám đốc Vietcombank Sở Giao dịch (thứ 3, từ phải sang) đại diện cho toàn bộ 18 chi nhánh Vietcombank tại Hà Nội thực hiện ký kết cùng ông Nguyễn Tiến Minh, Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội (thứ 3, từ trái sang) dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo hai đơn vị

Trong khuôn khổ chương trình, Cục Thuế TP. Hà Nội và các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn đã tiến hành Nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác. Văn bản thỏa thuận với các chi nhánh còn lại trong hệ thống Vietcombank ở các tỉnh, thành ngoài Hà Nội sẽ tiếp tục được hoàn tất sau buổi lễ.

Lãnh đạo Cục Thuế, Ban lãnh đạo Vietcombank cùng đại diện lãnh đạo các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn TP. Hà Nội chụp ảnh lưu niệm

Lễ ký kết giữa Cục Thuế và Vietcombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi -Hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026 đã mở ra một giai đoạn hợp tác toàn diện, thúc đẩy tiến trình số hóa toàn diện nền kinh tế, hướng tới mục tiêu quốc gia về một xã hội không dùng tiền mặt và một nền tài chính số hiện đại, minh bạch.

Ngày Tài chính số 2026 là bước phát triển mới của chương trình Ngày không tiền mặt 16-6, được tổ chức thường niên từ năm 2019. Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND TPHCM, do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Với chủ đề “Thanh toán thông minh - Thúc đẩy tài chính số”, chương trình hướng đến mục tiêu đưa thanh toán số trở thành “cửa ngõ” để người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận sâu hơn với các dịch vụ tài chính hiện đại như quản lý dòng tiền, tiết kiệm, tín dụng, thương mại điện tử và các giải pháp tài chính số khác.

Bốn nhóm giải pháp theo vòng đời phát triển của hộ kinh doanh

Cũng tại sự kiện, Vietcombank đã giới thiệu bộ giải pháp dành cho hộ kinh doanh theo từng giai đoạn phát triển, với tinh thần “Chọn một lần - dùng một đời”. Bộ giải pháp được thiết kế theo hành trình vận hành thực tế của một hộ kinh doanh: bắt đầu mở cửa hàng, số hóa dòng tiền, mở rộng điểm bán và chuẩn bị nguồn vốn cho giai đoạn tăng trưởng.

Ở giai đoạn bắt đầu, Gói “Mở bán dễ dàng” giúp hộ kinh doanh nhanh chóng thiết lập nền tảng tài chính: mở tài khoản, được tặng tài khoản theo số điện thoại, miễn phí các giao dịch số trọng yếu và sẵn sàng kết nối với công cụ bán hàng, nộp thuế. Với một quán cà phê hoặc cửa hàng mới khai trương, số tài khoản dễ nhớ có thể xuất hiện ngay trên menu, biển quầy, mã QR hay kênh bán online, giúp chủ hộ bắt đầu nhận tiền, theo dõi dòng tiền và kết nối eTax Mobile ngay từ ngày đầu kinh doanh.

Khi hoạt động kinh doanh đi vào nhịp, Gói “Quản tiền rõ ràng” tập trung giải quyết nhu cầu tách bạch và quản lý dòng tiền. VCB Digibank Hộ kinh doanh mang đến trải nghiệm “1 app - 2 vai trò”, cho phép chủ hộ chuyển đổi linh hoạt giữa tài khoản cá nhân và tài khoản hộ kinh doanh; trong khi VCB DigiBiz phù hợp với các hộ có mô hình vận hành nhiều cấp quản lý hơn. Với một chủ tạp hóa hoặc quán ăn gia đình từng dùng chung một tài khoản cho tiền nhà và tiền quán, việc quản lý hai dòng tiền rõ ràng trong một ứng dụng quen thuộc giúp giảm nhầm lẫn, nhẹ việc đối soát cuối ngày và thuận tiện hơn khi cần kê khai.

Khi điểm bán cần vận hành chuyên nghiệp hơn, Gói “Bán hàng linh hoạt” hỗ trợ hộ kinh doanh bán hàng đa năng và quản trị doanh thu chặt chẽ hơn. VCB OneQR cho phép dùng một mã QR để nhận thanh toán từ cả khách trong nước và khách nước ngoài; ứng dụng quản lý dành cho merchant hỗ trợ tạo mã OneQR động, chấp nhận thanh toán thẻ theo hình thức chạm trên điện thoại, linh hoạt cầm theo khi bán tại quầy, giao hàng, hội chợ hoặc điểm bán lưu động, đồng thời thống kê doanh thu theo từng thu ngân. Với một cửa hàng đặc sản hoặc quán ăn tại khu du lịch, một mã QR duy nhất giúp giảm sự rối rắm tại quầy thanh toán; với một chuỗi nhỏ có nhiều thu ngân, báo cáo theo người, theo ca giúp chủ hộ giảm phụ thuộc vào ghi chép thủ công và dễ đối soát cuối ngày.

Khi hộ kinh doanh cần đầu tư mở rộng, Gói “Tiếp vốn kinh doanh” kết nối dữ liệu dòng tiền minh bạch với các giải pháp cho vay như eTax Credit, cho vay vốn lưu động và các chương trình ưu đãi lãi suất. Đây là nhóm giải pháp đặc biệt có ý nghĩa trong những thời điểm hộ kinh doanh vừa đến kỳ nộp thuế, vừa cần bổ sung vốn nhập hàng hoặc chuẩn bị mùa cao điểm. Khi doanh thu và dòng tiền được ghi nhận rõ ràng qua ngân hàng, hộ kinh doanh có thêm cơ sở để tiếp cận hạn mức tín dụng phù hợp, giảm phụ thuộc vào vốn tự có.

Hướng tới tiếp cận tài chính thuận tiện, an toàn và bình đẳng

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Tài chính số 2026, Vietcombank tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng Chính phủ, ngành Thuế, các cơ quan truyền thông và cộng đồng kinh doanh trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Từ mã QR tại quầy hàng, giao dịch trên Digibank/DigiBiz, dữ liệu doanh thu minh bạch đến các giải pháp vốn phù hợp, Vietcombank kỳ vọng góp phần xây dựng môi trường tài chính số nơi mọi người dân và hộ kinh doanh đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại một cách thuận tiện, an toàn và bình đẳng./.

Hai chương trình khuyến mại: kích hoạt đồng thời đơn vị chấp nhận thanh toán và người dùng Digibank Cùng với hoạt động ký kết, Vietcombank đồng loạt triển khai hai chương trình khuyến mại ngay từ ngày 05-6-2026 đến hết 31-8-2026 với tổng giá trị giải thưởng 2,4 tỷ đồng. Hai chương trình được thiết kế như hai vế của cùng một hệ sinh thái: đơn vị chấp nhận thanh toán có thêm động lực tăng doanh số, trong khi khách hàng cá nhân có thêm lý do sử dụng VCB Digibank và quét QR trong giao dịch hằng ngày.Với nhóm đơn vị chấp nhận thanh toán, chương trình khuyến mại không chỉ khuyến khích các cửa hàng, quán ăn, điểm bán dịch vụ chủ động mở rộng chấp nhận thanh toán thẻ và OneQR, mà còn tạo thêm cơ hội nhận thưởng hấp dẫn khi doanh số thanh toán số tăng trưởng. Khi mỗi giao dịch tại quầy được ghi nhận rõ ràng, đơn vị vừa có thêm động lực gia tăng doanh số không tiền mặt, vừa từng bước hình thành dữ liệu kinh doanh minh bạch hơn để quản trị dòng tiền và phục vụ các nhu cầu tài chính trong tương lai.

Ở phía người tiêu dùng, chương trình dành cho khách hàng VCB Digibank thanh toán tại điểm bán có OneQR giúp Vietcombank chủ động giới thiệu khách hàng đã quen thanh toán số đến các điểm bán. Người mua có thêm động lực quét QR trong giao dịch hằng ngày; merchant có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng và tăng trưởng doanh thu.

TRANG NGUYỄN