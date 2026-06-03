SHB và hành trình đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới

Suốt hơn ba thập kỷ phát triển, SHB không chỉ là câu chuyện về sự lớn mạnh của một định chế thuộc TOP 5 Ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam, mà còn đóng góp vào hành trình của khát vọng Việt Nam vươn mình trong dòng chảy hội nhập. SHB hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, kế thừa những thành tựu, nền tảng vững mạnh đã có để tiếp nối và bứt tốc chinh phục những cột mốc mới.

Trong không gian trang trọng của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 – sự kiện quy tụ gần 3.000 cổ đông, SHB đã chính thức công bố chiến lược phát triển tương lai cùng bộ nhận diện thương hiệu mới.

Đó là cột mốc đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của SHB – nơi thương hiệu không chỉ đại diện cho hình ảnh, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược và khát vọng quốc gia mà ngân hàng theo đuổi. Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển nhiều lần nhấn mạnh: “Chúng tôi mang khát vọng định vị dấu ấn Việt Nam trên bản đồ quốc tế”.

SHB đang viết tiếp câu chuyện đồng hành cùng đất nước với diện mạo mới và khát vọng vươn tầm

Hành trình ba thập kỷ: Từ Tâm vươn Tầm

Tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Nhơn Ái – một ngân hàng quy mô nhỏ hoạt động tại khu vực nông thôn, SHB đã trải qua một hành trình dài đầy bản lĩnh và vươn mình trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của ông Đỗ Quang Hiển, SHB đã thực hiện thành công bước chuyển mình từ ngân hàng nông thôn lên ngân hàng đô thị, vươn lên trở thành một trong TOP 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam. Đó không chỉ là sự tăng trưởng về quy mô tài sản hay mạng lưới hoạt động, mà còn khẳng định năng lực quản trị ngày càng được nâng cao và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Một trong những dấu mốc thể hiện rõ tinh thần tiên phong của SHB là thương vụ nhận sáp nhập Habubank – thương vụ tái cơ cấu thành công đầu tiên của ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011–2013. Trong bối cảnh thị trường tài chính nhiều biến động, quyết định nhận sáp nhập không chỉ cho thấy bản lĩnh của SHB mà còn tạo tiền lệ quan trọng cho tiến trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam sau này.

Nguyên Thống đốc NHNN – TS. Cao Sỹ Kiêm cũng từng nhấn mạnh việc SHB nhận sáp nhập Habubank là một bước đi đầy dũng cảm, táo bạo. Bước đi này thể hiện những tính toán chiến lược của người đứng đầu.

Theo Chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Minh Phong thời điểm đó: “SHB đã trở thành biểu tượng thành công trong hoạt động M&A nói riêng và tái cơ cấu nền kinh tế nói chung. SHB đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau khi nhận sáp nhập Habubank một cách đáng khâm phục, đem lại nhiều kinh nghiệm hữu ích cho bản thân SHB và làm phong phú thêm nhận thức, thực tiễn hoạt động M&A các tổ chức niêm yết tại Việt Nam”.

Dưới sự dẫn dắt của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, SHB hiện là một trong những ngân hàng TMCP tư nhân hàng đầu Việt Nam

Bên cạnh việc kinh doanh hiệu quả, SHB còn ghi dấu ấn với cộng đồng thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành cùng nền kinh tế. Từ việc hỗ trợ tái cơ cấu Thủy sản Bình An để bảo vệ sinh kế cho hàng nghìn nông dân, người lao động, đến việc cấp vốn cho các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia như cầu vượt Ngã ba Huế, Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc hay nhiều dự án chiến lược khác, SHB luôn hiện diện ở những nơi đất nước cần nguồn lực cho phát triển. Ngân hàng cũng tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội và các chương trình theo phát động của Đảng, Nhà nước.

Suốt 33 năm, ngân hàng kiên định với vai trò dẫn vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp SME, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các thành phần kinh tế trọng yếu.

Năm 2025, SHB ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế 15.021 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch đề ra. Dư nợ cấp tín dụng đạt 619.538 tỷ đồng, tăng 16%, trong đó tăng trưởng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, gắn với nâng cao chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn.

Đáng chú ý, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được duy trì ở mức 22,1% – thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, phản ánh hiệu quả trong quản trị chi phí, đặc biệt nhờ đẩy mạnh số hóa quy trình và ứng dụng công nghệ trên toàn hệ thống. SHB sẽ chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 16%, trong đó gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Năm 2026, SHB đưa ra kế hoạch kinh doanh theo hai kịch bản, tương ứng với hạn mức tăng trưởng tín dụng được phê duyệt, qua đó thể hiện tư duy điều hành chủ động, linh hoạt nhưng vẫn nhất quán về nguyên tắc tăng trưởng đi cùng an toàn.

Quý I/2026, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 4.656 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ và thực hiện 26% kế hoạch năm. Tổng thu nhập thuần đạt 7.471 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.288 tỷ đồng, tăng 291%, trở thành điểm sáng nổi bật trong cơ cấu thu nhập quý đầu năm.

Tại ngày 31/03/2026, tổng tài sản hợp nhất của SHB đạt 930.983 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cuối năm 2025. SHB tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động trên nền thanh khoản ổn định, đồng thời bám sát định hướng điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước trong quý I/2026.

Khi di sản được kế thừa và tiếp nối, đổi mới để vươn xa

Sự kiện ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới không đơn thuần là một cuộc “thay áo” hình ảnh. Với SHB, đây là bước đi chiến lược nằm trong tổng thể hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, hướng tới mô hình “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”.

Sự thay đổi không chỉ diễn ra ở logo hay màu sắc nhận diện, mà là sự chuyển động đồng bộ từ tư duy quản trị, chiến lược kinh doanh cho tới trải nghiệm khách hàng, sự chuyển đổi từ bên trong ra bên ngoài, phản ánh nội lực và định hướng phát triển dài hạn.

Từ ngân hàng dịch vụ đến ngân hàng hệ sinh thái

Trong giai đoạn phát triển mới, SHB đang chuyển dịch sang mô hình “ngân hàng hệ sinh thái” – nơi dòng vốn, giải pháp và các chủ thể kinh tế được liên kết trong một không gian tăng trưởng mở.

Trong mô hình này, công nghệ không còn là công cụ hỗ trợ phía sau mà trở thành hạ tầng quyết định khả năng mở rộng và mức độ thấu hiểu sâu hệ sinh thái để cung ứng các dịch vụ tài chính hiện đại toàn diện. Như chính Phó Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh đúc kết: nếu hệ sinh thái là không gian tăng trưởng, thì công nghệ chính là hạ tầng tăng trưởng.

Phó Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh phát biểu về định hướng đổi mới toàn diện, hiện thực hóa mô hình ngân hàng hệ sinh thái và phát triển công nghệ tại Đại hội cổ đông SHB 2026

Từ tư duy đó, SHB xây dựng mô hình “Future Bank” với chiến lược “5 First”: Data + AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First. Đây không chỉ là định hướng công nghệ, mà còn là cách SHB tái định hình toàn bộ mô hình vận hành nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng năng lực phân tích dữ liệu và phát triển các dịch vụ tài chính số toàn diện.

Song song với chuyển đổi số, SHB tiếp tục khẳng định triết lý phát triển gắn liền với định hướng quốc gia. Tinh thần của các nghị quyết lớn về phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và xây dựng văn hóa doanh nghiệp đều được ngân hàng cụ thể hóa trong chiến lược phát triển dài hạn.

Đặc biệt, bộ giá trị cốt lõi “Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí – Tầm” tiếp tục được xem là nền móng văn hóa xuyên suốt hành trình phát triển.

Khát vọng Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế

Hành trình của SHB là minh chứng cho sức mạnh của tầm nhìn dài hạn, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên không ngừng.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, phát triển xanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

SHB đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 vừa qua của SHB, đại diện NHNN tin tưởng với nền tảng xây dựng trong 33 năm qua cùng với sự đồng thuận của cổ đông và quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV, SHB sẽ tiếp tục phát triển an toàn, bền vững; đóng góp tích cực vào sự ổn định của ngành ngân hàng cũng như sự phát triển của nền kinh tế – xã hội, đúng với hình ảnh logo mang dáng hình chữ S của đất nước.

Vị đại diện NHNN cũng đánh giá cao việc SHB chủ động tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời triển khai nhận diện thương hiệu mới – những bước đi thể hiện rõ quyết tâm đổi mới và tầm nhìn dài hạn của Ban lãnh đạo.

Theo đại diện NHNN, SHB đã xác lập định hướng rõ ràng cho mục tiêu tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, SHB tiếp tục tích cực tham gia các chương trình, chính sách của Chính phủ và NHNN, góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, đặc biệt các lĩnh vực ưu tiên, DNNVV và các động lực tăng trưởng mới.

Trên hành trình ấy, SHB sẽ viết tiếp câu chuyện của mình bằng tinh thần kế thừa, đổi mới và khát vọng vươn xa – một hành trình bắt đầu từ “Tâm” để vươn “Tầm” bước ra thế giới.