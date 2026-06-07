Vietcombank đồng hành hộ kinh doanh với ưu đãi lên đến 2,4 tỷ đồng

Từ ngày 05-6 đến 31-8-2026, Vietcombank triển khai chương trình khuyến mại “Có Vietcombank - Rinh quà kỳ tích” với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2,4 tỷ đồng. Chương trình mang tới nhiều ưu đãi hấp dẫn cho cả "người bán" là các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và VCB OneQR của Vietcombank và "người mua" là khách hàng thực hiện thanh toán qua VCB OneQR.

Từ các quán ăn, cửa hàng tạp hóa, tiệm thời trang, nhà thuốc, cơ sở dịch vụ đến các khách sạn, siêu thị hay điểm du lịch, giải trí..., đang chấp nhận thanh toán qua VCB OneQR và thẻ Vietcombank đều có cơ hội tham gia chương trình. Điều này giúp chính sách ưu đãi lan tỏa tới nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong đời sống hàng ngày. Với mỗi 20 triệu đồng doanh số thanh toán trong tháng triển khai chương trình, đơn vị chấp nhận thanh toán sẽ nhận 01 mã dự thưởng để tham gia quay số trong hành trình “Quán phát tài”. Tổng cộng 90 giải thưởng được trao, bao gồm 15 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng/giải và 75 giải Nhì trị giá 6 triệu đồng/giải, tương ứng tổng giá trị giải thưởng 1,95 tỷ đồng.

Song song với "Quán phát tài" nêu trên, khách hàng thanh toán QR tại điểm bán qua VCB OneQR cũng sẽ có cơ hội "Rước lộc" may mắn. Mỗi 1 triệu đồng giá trị giao dịch QR hợp lệ trong kỳ xét thưởng sẽ được quy đổi thành 01 mã dự thưởng trong hành trình “Khách rước lộc”. Chương trình có 36 giải thưởng, gồm 06 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng/giải và 30 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng/giải, với tổng giá trị giải thưởng là 450 triệu đồng. Hiện VCB OneQR đã được triển khai rộng khắp tại các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cơ sở dịch vụ và điểm du lịch trên toàn quốc.

NGUYỄN TRANG