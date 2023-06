BIDV phối hợp thúc đẩy chuyển đổi số, an ninh mạng cho doanh nghiệp do nữ làm chủ

Chương trình “Hành trang số cho doanh nghiệp do nữ làm chủ và ra mắt Sổ tay an ninh mạng dành cho nữ lãnh đạo” giúp nâng cao năng lực sử dụng, khai thác thông tin và dữ liệu số an toàn trên không gian mạng cho doanh nghiệp (DN) do nữ làm chủ, các Hiệp hội, Hội, CLB Doanh nhân nữ; Đồng thời, hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong DN do nữ làm chủ/lãnh đạo.

Chương trình do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-VCCI), Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức ngày 15-6-2023 tại Hà Nội.

Tham dự chương trình có đại diện các đơn vị: Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), một số Đại sứ quán tại Việt Nam, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức, The Asia Foundation in Việt Nam, VCCI, các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) do phụ nữ làm chủ, các DN do phụ nữ làm chủ trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Trong khuôn khổ của chương trình, các diễn giả đã chia sẻ về cơ hội, thách thức đối với DN do nữ làm chủ trong kỷ nguyên số; vấn đề an toàn thông tin, an ninh mạng đối với hoạt động của DN nói chung và DN do nữ làm chủ nói riêng; các giải pháp hỗ trợ DN do nữ làm chủ nâng cao năng lực chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng trong bối cảnh hiện nay…

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp BIDV, cho biết: “Trong nhiều năm qua, BIDV không ngừng cung cấp các giải pháp tổng thể dành cho DNNVV; mang lại lợi ích, giá trị tốt nhất cho khách hàng; đồng thời tạo sự khác biệt trên thị trường. Đối với DNNVV do phụ nữ làm chủ, BIDV luôn chủ động, nỗ lực làm việc với các nhà tài trợ nước ngoài để hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả, toàn diện trên cả hai phương diện tài chính và phi tài chính”.

Thời gian qua, BIDV đã nỗ lực không ngừng để ra mắt Nền tảng số SMEasy (https://smeasy.bidv.com.vn) đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho DNNVV, ứng dụng trên nền tảng Website và Mobile App.

SMEasy được thiết kế theo Mô hình “One-Stop Shop - Một điểm đến, đa tiện ích”, sở hữu các tính năng vượt trội, giao diện thân thiện, tối ưu hóa theo từng người dùng, giúp các DNNVV tiếp cận sản phẩm và dịch vụ Ngân hàng một cách hiệu quả nhất. Chương trình còn hỗ trợ các DNNVV tiếp cận các giải pháp chuyển đổi số; kết nối và mở rộng hoạt động kinh doanh; hỗ trợ các công cụ, cẩm nang quản trị kinh doanh, truyền thông sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp; đặc biệt là các khóa đào tạo trực tuyến trên Học viện SME.

Ngoài ra, BIDV còn triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số, thực hiện các chương trình hội thảo nâng cao khả năng tiếp cận tài chính, tổ chức chuỗi chương trình nâng cao năng lực cho DNNVV…

Hoạt động hỗ trợ DNNVV trong đó có DNNVV do phụ nữ làm chủ, là mục tiêu ưu tiên của Chính phủ, cần sự chung tay của các bộ ngành, các tổ chức và ngân hàng thương mại. Với phương châm “vững bước tiên phong, đồng hành phát triển”, BIDV xác định sẽ luôn là người bạn đồng hành, tin cậy, bền vững của các khách hàng.