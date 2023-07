Bình Định: Bắt thêm 6 đối tượng trong đường dây mua bán 20 khẩu súng

Sau khi mở rộng điều tra đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Bình Định đã bắt thêm 6 đối tượng.

Chiều 4-7, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh này đã khởi tố, bắt thêm 6 đối tượng liên quan đến vụ án mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do đối tượng Lê Xuân Viễn (34 tuổi, trú tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định) cầm đầu.

Các đối tượng bị khởi tố về tội “mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, gồm: Bùi Ngọc Tân (23 tuổi), Trương Nguyễn Duy (18 tuổi, cùng trú tại huyện Tuy Phước, Bình Định); Nguyễn Hữu Nhân (28 tuổi), Nguyễn Hữu Hiền (37 tuổi, cùng trú tại thị xã An Nhơn); Trần Quốc Tuấn (22 tuổi), Ngô Đình Vũ (21 tuổi, cùng ở huyện Phù Cát, Bình Định).

Các đối tượng bị bắt sau khi các phòng nghiệp vụ công an tỉnh này mở rộng điều tra đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Viễn cầm đầu.

Trước đó, 22 giờ ngày 28-3, các trinh sát Công an tỉnh Bình Định đã phục bắt đối tượng Viễn khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở quận 12, TPHCM.

Viễn khai nhận từ năm 2019 đến 2023 đã nhiều lần lên mạng Internet liên hệ mua 20 khẩu súng (10 khẩu súng thuộc nhóm vũ khí quân dụng, 10 khẩu thuộc công cụ hỗ trợ) về bán lại cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh.