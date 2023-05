Bình Định điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt

Chiều 29-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tổ chức hội nghị công bố quyết định về điều động luân chuyển 6 cán bộ, lãnh đạo tại một số sở, ban ngành, địa phương.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định quyết định bà Đỗ Thị Diệu Hạnh (45 tuổi) Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoài Ân thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện Hoài Ân và thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Hoài Ân; điều động đến nhận công tác mới tại Sở LĐ-TB-XH tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh này bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh.

Bà Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh. Bà Hòa được Tỉnh ủy Bình Định luân chuyển đến tiếp nhận, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Hoài Ân.

Bà Võ Thị Thu Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh được luân chuyển đến giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thay bà Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa.

Điều động ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đến công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận tỉnh này.

Ông Hà Duy Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn được điều động đến giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh này thay ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Ông Phan Hoài Vũ, Đảng ủy viên, Phó Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định được điều động đến nhận công tác mới tại Huyện ủy An Lão, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão để Ban Thường vụ phân công giữ chức Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy An Lão.

Dịp này, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng đã có quyết định về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Diệu Hạnh giữ chức Giám đốc Sở LĐ-TB-XH theo điều động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này.

Tại hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết, lần sắp xếp cán bộ này của tỉnh nhằm thực hiện yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 7 (Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018) về bố trí bí thư, chủ tịch không là người địa phương.

Cũng theo ông Hồ Quốc Dũng, công tác sắp xếp cán bộ cũng nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động cho công tác cán bộ của tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Việc điều động, luân chuyển cán bộ trên đã được tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định cân nhắc, bàn bạc kỹ lưỡng theo tinh thần dân chủ, khách quan, thận trọng…

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng chia sẻ thêm về quá trình, kinh nghiệm trưởng thành của 6 cán bộ, lãnh đạo trên. Trong đó, có 3 nữ lãnh đạo được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao trong quá trình công tác.

“Trong đợt sắp xếp cán bộ lần này, chúng tôi có sự cân nhắc rất kỹ lưỡng, đặc biệt quan tâm đến các cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Trong 6 đồng chí được điều động, bổ nhiệm lần này có 3 đồng chí nữ còn trẻ và rất nhiệt huyết, đã trải qua quá trình công tác, rèn luyện ở nhiều vị trí công tác và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông Hồ Quốc Dũng cho biết.

Tại hội nghị, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng điều động, luân chuyển vị trí công tác mới. “Đây là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Qua đây, chúng tôi sẽ nỗ lực phấn đấu không ngừng học tập nghiên cứu để nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…”, bà Hạnh cho biết.

Cũng trong chiều cùng ngày, Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao đã công bố quyết định của Chánh án TAND Tối cao về tiếp nhận, bổ nhiệm ông Văn Thanh Gia (53 tuổi, Thẩm phán Trung cấp, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) giữ chức Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Định kể từ ngày 1-6.