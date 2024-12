Bình Định: Yêu cầu xử lý hư hỏng trên các tuyến quốc lộ

Ngày 26-12, ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bình Định, cho biết, UBND tỉnh này vừa có văn bản gửi các nhà thầu BOT, gồm: Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định; Công ty CP BOT Bắc Bình Định; Công ty TNHH BOT 36.71 yêu cầu tập trung xử lý hư hỏng trên các tuyến quốc lộ (QL) 1A, QL19 qua địa bàn tỉnh này.

Theo ông Chiến, Công an tỉnh Bình Định cũng đang chỉ đạo lực lượng công an các huyện tập trung xác lập hồ sơ, điều tra xử lý theo quy định pháp luật đối với các vụ tai nạn do yếu tố hư hỏng, “ổ gà” trên các tuyến QL. Ngoài ra, đơn vị chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của các đơn vị khai thác các tuyến QL để xử lý theo quy định.

Qua ghi nhận, hiện nhiều vị trí mặt đường trên tuyến QL1A, QL19 qua Bình Định xảy ra hư hỏng, xuống cấp gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông; trong đó, có 2 vụ tai nạn gây chết người và cấp cứu do sụp “ổ gà” trên QL1A.

NGỌC OAI