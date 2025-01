Bình Dương: Bắt đối tượng chặn xe người khác để khiêu khích

Chiều 15-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đình Dũng (36 tuổi, ngụ khu phố 4, thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 10-1, Công an huyện Bắc Tân Uyên phát hiện 1 clip ghi lại cảnh tài xế ôtô trắng có biểu hiện chạy xe lạng lách, đánh võng, chặn đầu xe taxi, cố ý để kiếm chuyện, được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Vào cuộc xác minh, Công an huyện Bắc Tân Uyên xác định địa điểm xảy ra sự việc nằm trên đường ĐH411, thuộc ấp Tân Lợi, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên. Đối tượng có hành vi lạng lách, khiêu khích người khác làm ách tách giao thông là Lê Đình Dũng. Công an đã mời đối tượng lên cơ quan công an để làm việc.

Hình ảnh đối tượng xuống xe khiêu khích người khác được camera ghi lại

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận khi lái ô tô trên đường ĐH 411, thuộc ấp Tân Lợi, xã Đất Cuốc thì muốn vượt một ô tô khác nhưng không được nhường đường nên bực tức. Khi vượt được lên, Dũng đã có hành vi chèn ép, chặn đầu ô tô, xuống xe thách thức gây sự, khiến các phương tiện chạy phía sau phải dừng lại gây ách tắc giao thông.

Cùng thời điểm, một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện đang lái xe công vụ chở phạm nhân đã phát hiện sự việc nên đã điều khiển xe vào lề đường để giải quyết, sau đó Dũng lên ô tô rời đi.

Đối tượng Lê Đình Dũng từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cướp tài sản” bị xử phạt nhiều năm tù giam.

