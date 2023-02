Bình Dương duy trì lợi thế xuất khẩu

Thị trường đang ấm dần

Ngay từ đầu năm, khảo sát tại một số DN cho thấy tín hiệu tích cực trong kết nối lại chuỗi cung ứng, ký kết các hợp đồng mới. Theo đại diện Công ty TNHH Earth corporation Việt Nam, các hoạt động đàm phán hợp đồng cho năm 2023 được thực hiện từ quý 4-2022, đến giữa tháng 2-2023, số lượng và giá trị đơn hàng đã tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, người lao động tiếp tục sản xuất đến giữa năm mới hoàn tất các đơn hàng này. Trong khi thị trường nội địa có dấu hiệu chậm lại thì thị trường nước ngoài, nhất là Thái Lan và các nước trong khu vực lại có sự phục hồi khá ấn tượng, tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính của DN trong năm nay.

Đối với các DN da giày trên địa bàn tỉnh, xu hướng phục hồi khá rõ, kéo theo triển vọng xuất khẩu của ngành trong năm 2023. Theo bà Trương Thị Thúy Liên, Phó chủ tịch Hiệp hội Da giày tỉnh Bình Dương, những tháng đầu năm 2023, tình hình chung vẫn còn khó khăn do biến động về giá nguyên vật liệu, nhu cầu tiêu dùng có xu hướng giảm. Tuy nhiên, khách hàng truyền thống là những DN lớn tiếp tục chia sẻ đơn hàng với đơn vị gia công tại Việt Nam, cùng với việc tiếp cận thị trường mới giúp các DN vượt qua đợt suy thoái và dự báo từ quý 3-2023, nhu cầu tiêu dùng tăng trở lại, xuất khẩu sản phẩm da giày được phục hồi, tiếp tục trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh.

Cùng nhận định, ông Điền Quang Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất gỗ Minh Phát 2 (TP Thuận An), cho rằng, trong tình hình hiện nay, DN cần đa dạng hóa khách hàng và thị trường, cùng đó là nâng cao hiệu quả hoạt động, đàm phán thu hút đơn hàng của khách hàng truyền thống; từ đó ngành sản xuất, chế biến gỗ cả nước có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 7-9%, tương đương kim ngạch xuất khẩu 18 tỷ USD. Với xu thế này, ngành gỗ Bình Dương đang gia tăng công suất, tận dụng cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), tiếp cận thị trường, quy định, tiêu chuẩn, điều kiện xuất khẩu sản phẩm gỗ và trang trí nội thất sang các nước châu Âu, phấn đấu mục tiêu xuất khẩu chiếm gần 50% tổng kim ngạch gỗ cả nước, với sản phẩm chủ lực là đồ gỗ nội thất.

Tăng cường xúc tiến thương mại

Lãnh đạo Hiệp hội Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) chia sẻ, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang đối mặt nhiều thách thức, các hiệp hội gỗ trên cả nước, gồm Hiệp hội Gỗ Việt Nam (VIFOREST), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM (HAWA), Hiệp hội Gỗ và Thủ công mỹ nghệ Đồng Nai (DOWA), Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) vừa bắt tay tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại cho sản phẩm gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ, bao gồm các hình thức truyền thống như hội chợ giới thiệu sản phẩm, kết nối cung - cầu lẫn sàn giao dịch điện tử, kỳ vọng là giải pháp hữu hiệu để tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu.

Theo Sở Công thương tỉnh Bình Dương, năm 2022, Việt Nam xuất siêu 11,2 tỷ USD, riêng Bình Dương đạt 9,2 tỷ USD, chiếm trên 80% của cả nước. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, Bình Dương có được kết quả xuất siêu ấn tượng nhờ năng suất lao động và DN liên tục cải tiến công nghệ. Cùng đó, cộng đồng DN đã tận dụng được nguồn nguyên vật liệu trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt là có biện pháp ứng phó kịp thời với biến động từ thị trường.

Tháng 1-2023, do nghỉ Tết Nguyên đán, một số ngành xuất khẩu chủ lực bị giảm đơn hàng từ cuối năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt gần 2,6 tỷ USD, giảm 6,7% so với tháng trước đó và giảm 25,3% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,816 tỷ USD, giảm 9,1% so với tháng trước và giảm 13% so cùng kỳ. Tuy nhiên, với dư địa phát triển còn nhiều, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 9% so với năm 2022 là có thể thực hiện.