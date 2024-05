Bình Dương: Khoảng 100 gian hàng tham gia Lễ hội Mùa trái chín năm 2024

Lễ hội có nhiều hoạt động như: Hội chợ Trái cây và Liên hoan Ẩm thực – Du lịch với chủ đề “Ngọt ngào phương Nam”; trưng bày trái cây tạo hình nghệ thuật; bày bán trái cây đặc sản và các sản phẩm chế biến từ trái cây; trưng bày cây giống, sản phẩm gốm sứ, sơn mài; bày bán các món ăn, thức uống đặc trưng của Bình Dương, cũng như các tỉnh thành khu vực miền Đông và Tây Nam bộ.

Ban tổ chức khảo sát địa điểm tổ chức

Trong chuỗi hoạt động của lễ hội còn có Hội thi “Duyên dáng Bình Dương”; Giải việt dã “Cung đường Mùa trái chín”; Hội thi ảnh đẹp chủ đề: “Sắc màu quê hương”; Triển lãm ảnh đẹp, thông tin du lịch Bình Dương; Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam bộ và Chương trình biểu diễn văn nghệ hàng đêm...

Giải việt dã “Cung đường Mùa trái chín” thu hút hàng ngàn người đam mê chạy bộ đăng ký tham gia

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Lễ hội Mùa trái chín năm 2024, sáng ngày 30-5-2024, Ban tổ chức do ông Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Sở VH-TT-DL dẫn đầu đã khảo sát địa điểm tổ chức lễ hội. Lãnh đạo sở yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị mặt bằng, thi công lắp đặt các gian hàng cho từng hoạt động theo kế hoạch đề ra, đặc biệt quan tâm chuẩn bị chu đáo chương trình Lễ khai mạc...

Bên cạnh đó, đoàn khảo sát lưu ý công tác phối hợp giữa các đơn vị có liên quan, đảm bảo an ninh trật tự, có kế hoạch điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, lưu ý an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan xung quanh khu vực tổ chức lễ hội. Các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tổ chức lễ hội thành công, an toàn, vui tươi, lành mạnh.

