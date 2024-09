Bình Dương: Khống chế 2 đối tượng cướp giật rồi đâm người dân bị thương

Chiều 30-9, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương tạm giữ đối với Nguyễn Văn Đệ (25 tuổi, quê Bạc Liêu) và Lô Văn Phúc (27 tuổi, quê Nghệ An) để làm rõ vụ việc hai kẻ cướp giật điện thoại, rồi dùng dao đâm 4 người dân bị thương.