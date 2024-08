Bình Dương nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công

Cầu Bạch Đằng 2 nối tỉnh Bình Dương với Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Chưa đạt như kỳ vọng

Từ đầu năm 2024 đến nay, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Bình Dương mới hơn 5.000 tỷ đồng, đạt 22,8% kế hoạch HĐND tỉnh giao (cùng kỳ đạt 31,4% kế hoạch) và đạt 32,9% kế hoạch Thủ tướng giao. Theo lãnh đạo UBND tỉnh, mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực, song tỷ lệ giải ngân của tỉnh đến nay chưa đạt được như kỳ vọng. Các nguyên nhân được phân tích là do cơ chế, chính sách, nhất là việc không ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, ảnh hưởng đến công tác thực hiện, một số dự án phải điều chỉnh lại hồ sơ, biểu mẫu; một số quy định giữa Luật Đầu tư công, Nghị định hướng dẫn và các luật liên quan còn vướng mắc, chưa được quy định rõ ràng, ảnh hưởng đến thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn là “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án; trình tự, thủ tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án kéo dài, phức tạp, chính sách bồi thường, hỗ trợ chưa phù hợp với thực tế. Trong 7 tháng năm 2024, một số dự án khởi công mới cần phải thực hiện các thủ tục đầu tư, như: thiết kế bản vẽ thi công dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu… nên chưa có khối lượng thực hiện để giải ngân. Cụ thể, ở các công trình, dự án trọng điểm có vốn đầu tư lớn ở Bình Dương như đường Vành đai 3 TPHCM, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đều đang vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng, cát san lấp, xây dựng. Trong đó, dự án đường Vành đai 3 TPHCM (đoạn qua TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã có 100% trường hợp được kiểm đếm và hoàn thành thiết lập hồ sơ bồi thường (430 trường hợp thu hồi đất và 81 trường hợp chỉ có tài sản trên đất) với tổng giá trị bồi thường khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. Đến nay vẫn còn 93 hồ sơ với số tiền khoảng 116 tỷ đồng chưa được giải ngân, chưa bàn giao mặt bằng với khó khăn chính là việc phê duyệt suất vốn đầu tư hạ tầng để có cơ sở chi trả cho các trường hợp không nhận nền tái định cư, tự lo chỗ ở. Các khó khăn này phát sinh từ khi triển khai dự án, hiện đang từng bước tháo gỡ, với mục tiêu giải ngân hết nguồn vốn bố trí cho giải phóng mặt bằng, tái định cư ngay trong quý 3-2024.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2024, UBND tỉnh Bình Dương đã xác định giải pháp tập trung thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông liên vùng, có vốn đầu tư lớn, có giá trị đền bù giải phóng mặt bằng cao như ở các công trình đường Vành đai 3; cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; đường Vành đai 4 TPHCM. Hiện nay, tiến độ thi công đường Vành đai 3, thủ tục đầu tư đường Vành đai 4, cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành được khẩn trương thực hiện. Riêng dự án đường Vành đai 4 TPHCM và cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dự kiến tháng 9 có thể giải ngân, dự kiến đến cuối năm có thể giải ngân đạt từ 94% trở lên.

Lãnh đạo Sở KH-ĐT tỉnh Bình Dương cho rằng, năm 2024 là năm tăng tốc xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia; là năm thứ 4 của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bắt đầu xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030. Ngay thời điểm đầu năm 2024, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, giao trách nhiệm cho người đứng đầu UBND các huyện, thành phố và các ngành, qua đó đã ký cam kết giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, tập trung cao độ và huy động tối đa nguồn lực cho công tác đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm.

Theo ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, từ đầu năm 2024 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, triển khai các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn đánh giá tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm bị ảnh hưởng do phát sinh một số vấn đề khó khăn, kéo theo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch. Do đó, trong các tháng cuối năm, cả hệ thống chính trị sẽ tập trung giải pháp giải quyết những vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, trong đó quan tâm triển khai, đầu tư các dự án hạ tầng giao thông liên vùng, nội vùng và hạ tầng giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

XUÂN TRUNG