Bà Rịa – Vũng Tàu: Khởi công 2 tổ hợp khách sạn trị giá hơn 10.000 tỷ đồng

Ngày 21-6, tại TP Vũng Tàu, Tập đoàn quốc tế Năm Sao (Five Star Group) tổ chức lễ khởi công 2 tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế Five Star Odyssey và Five Star Poseidon với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.