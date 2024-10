Bình Dương: Tạm giữ thầy giáo bị tố có hành vi xâm hại học sinh cấp 2

Sáng 12-10, Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ đối với V.D.L, giáo viên một trường THCS trên địa bàn TP Dĩ An, để điều tra về các hành vi xâm hại đối với học sinh trong trường.