Bình Dương tăng cường phòng chống tội phạm

Mới nhất là ngày 24-5, nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện 2 đoạn chân người bị cháy sém tại khu vực bãi đất trống ở khu tái định cư gần đường Tân Phước Khánh 32, phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và phát hiện thêm 2 tay của bị hại đựng bên trong chiếc túi.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng ghi nhận nhiều vụ án có tính chất man rợ tương tự vào các năm 2017, 2018, 2019…

Báo cáo của Công an tỉnh Bình Dương cho thấy, năm 2022, trên địa bàn xảy ra 886 vụ phạm pháp hình sự, tăng 349 vụ; tội phạm về trật tự xã hội là 1.019 vụ, tăng 283 vụ so với năm 2021.

Bên lề hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023, tổ chức ngày 5-5, Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn so với quy mô kinh tế không quá phức tạp nhưng số vụ phạm pháp so với các tỉnh trong khu vực Đông Nam bộ thì “nóng” hơn, nhất là gần đây tình hình tội phạm giết người, tội phạm đường phố xảy ra nhiều. Công an tỉnh đang thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đấu tranh trấn áp tội phạm, triển khai các biện pháp chuyển hóa địa bàn, xây dựng phường điển hình an ninh trật tự, góp phần hạn chế, phòng ngừa tội phạm.