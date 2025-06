Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Bình Phước

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Binh đoàn 16.

Về phía tỉnh Bình Phước, có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền.

Ngày 4-6-1975, Ban An ninh tỉnh Bình Phước được sự ủy nhiệm của Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam ra Quyết định số 108/QĐ về việc hợp nhất hai đoàn an ninh vũ trang 235P và 237P cùng với lực lượng vũ trang tại chỗ thành lực lượng An ninh vũ trang tỉnh Bình Phước, làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tuyến biên giới quốc gia. Lực lượng An ninh vũ trang tỉnh Bình Phước (nay là Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước) được thành lập trong điều kiện phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, gian khổ và thiếu thốn nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiên trì bám trụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn (bên phải), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Phước

Qua nửa thế kỷ, lực lượng Bộ đội Biên phòng Bình Phước luôn giữ vững vai trò nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã tham mưu tốt cho cấp trên triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” và “Ngày biên phòng toàn dân”. Bên cạnh đó, nhiều mô hình thiết thực được duy trì.

Hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, sửa nhà, đường sá, khắc phục thiên tai… khẳng định hình ảnh người lính quân hàm xanh luôn đồng hành, sẻ chia cùng nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, nâng cao đời sống vùng biên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Bình Phước

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh

Với tinh thần kiên cường, Bộ đội Biên phòng Bình Phước luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn biểu dương những kết quả đạt được của Bộ đội Biên phòng Bình Phước, và nhấn mạnh Bình Phước là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế và đối ngoại, đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh biên giới, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ quốc gia. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã không ngừng trưởng thành, phát triển và lập nhiều chiến công xuất sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng Bình Phước tại buổi lễ

Đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị, Bộ đội Biên phòng Bình Phước chủ động nắm và dự báo tình hình; kịp thời tham mưu, xử lý chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhất là trên địa bàn các huyện, các xã biên giới của tỉnh. Bên cạnh đó, xây dựng lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia đã được UBND tỉnh Bình Phước tặng bằng khen.

Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 258km đường biên giới giáp 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia gồm: Mondulkiri, Kratie, Tboung Khmum.

BÙI LIÊM