Bình Dương, Tây Ninh: Cảnh báo mạo danh công an để lừa đảo

Công an 2 tỉnh Bình Dương, Tây Ninh vừa có thông tin cảnh báo đến người dân về việc các đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước để lừa đảo.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo giả danh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh và công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, gọi điện cho người dân hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, điều chỉnh thông tin rồi gửi đường link dẫn dụ người dân làm theo để chiếm quyền điều khiển thiết bị điện tử và chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Đáng lưu ý, ứng dụng lừa đảo có giao diện khá giống ứng dụng VNeID do cơ quan chức năng quản lý nên đã có nhiều nạn nhân bị lừa tổng số tiền hàng tỷ đồng.

Riêng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhiều đối tượng còn mạo danh lãnh đạo Sở TT-TT tỉnh và một số sở ngành để gọi điện cho người dân thông tin có liên quan đường dây tội phạm, sau đó các đối tượng yêu cầu chuyển tiền hoặc làm theo yêu cầu, hướng dẫn để phục vụ cho việc lừa đảo.

XUÂN TRUNG