Bình Dương: Triệt phá nhóm chế tạo trái phép vũ khí quân dụng

Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 25 bị can do Lềnh Chi Và (sinh năm 1984) và Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1991, cùng ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu, để điều tra về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.