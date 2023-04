Bình Phước: Bắt tạm giam giám đốc công ty buôn lậu hàng ngàn tấn hạt điều

Ngày 13-4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa thi hành quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Tuấn (47 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình), Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Tuấn Thịnh, trụ sở phường Long Phước, thị xã Phước Long để điều tra về tội “Buôn lậu”.