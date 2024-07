Bình Phước: Truy điệu, an táng 106 hài cốt liệt sĩ

Sáng 26-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Phước (TP Đồng Xoài), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng 106 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ và dâng hương tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2024).

Các đại biểu đã thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước; Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước; lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ

Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước thắp hương tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ

Trước Tượng đài Tổ quốc ghi công, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập, tự do của đất nước và sự nghiệp quốc tế cao cả. Các đại biểu nguyện quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, cố gắng phấn đấu xây dựng tỉnh ngày càng phát triển giàu đẹp, xứng đáng với những hy sinh, mất mát to lớn mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ

Sau lễ viếng, lễ truy điệu, an táng 106 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc đợt 2, mùa khô năm 2023-2024. Tất cả các liệt sĩ vừa tìm thấy đều chưa xác định được thông tin. Trong số 106 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập về, có 104 hài cốt Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ và 2 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong nước.

Nghi thức an táng các hài cốt liệt sĩ

Sau lễ an táng, các đại biểu đã đến các phần mộ để thắp hương tri ân anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

Đại biểu thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Từ năm 2002 đến nay, Đội K72, đơn vị chuyên trách tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã cất bốc, quy tập, hồi hương ở nước bạn Campuchia được 3.686 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ tại các tỉnh Kratie, Kampong Thom, Mondulkiri thuộc Vương quốc Campuchia, về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Trước đó, sáng 25-7, cũng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Phước, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước phối hợp với các cơ quan, đơn vị đã tổ chức Lễ cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2024).

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng tưởng niệm, cầu siêu cho 106 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập về, trong đó có 104 hài cốt Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ và 2 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong nước.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước thực hiện nghi lễ cầu siêu

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. Tiếp đến, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước thực hiện nghi lễ cầu siêu, cầu cho anh linh các Anh hùng liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ, cầu cho quốc thái dân an.

