Đồng chí Nguyễn Phước Lộc làm việc với Đảng ủy các phường, xã về công tác chuẩn bị đại hội

Thay mặt Thường trực Thành ủy và lãnh đạo đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ phấn khởi, đồng thời biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nhất trí và nỗ lực vượt khó của các đồng chí tại 17 phường, xã tham dự buổi làm việc. Các đồng chí đã đoàn kết, nhất trí, gia tăng thêm giá trị đồng thuận thảo luận để vượt qua thách thức, khó khăn trong giai đoạn đầu, đảm đương công tác vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tuần vừa qua.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã nhấn mạnh lại 9 nội dung trọng tâm từng chỉ đạo trong các buổi làm việc trước, đồng thời kiểm tra tiến độ thực hiện, đánh giá kết quả bước đầu và trao đổi kỹ lưỡng về công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp phường, xã, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

Đồng chí đặc biệt lưu ý, nhắc lại 9 nội dung trọng tâm đã được các địa phương báo cáo và tiếp tục triển khai, bao gồm việc giữ đầu mối phối hợp các công tác sắp xếp bộ máy đơn vị hành chính; rà soát, thống kê, tổng hợp, phân loại và bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản công và đặc biệt là tài liệu của cấp huyện. Với nội dung này, đồng chí yêu cầu rà soát, thống kê, tổng hợp, phân loại, bàn giao các đề án tài chính, tài sản, trụ sở, tài liệu ở khối Đảng cấp huyện về công tác chính quyền và hoạt động đoàn thể cấp xã cho chặt chẽ.

Đồng chí lưu ý, phải đảm bảo không bỏ sót nhiệm vụ, không để ách tắc, không để khoảng trống, không để ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Khẩn trương rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn để phối hợp tổ chức tiếp nhận, bàn giao theo đúng quy định.

Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ cấp trên. Rà soát, giải quyết dứt điểm các tồn đọng, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân; tổng hợp, dự báo những nội dung sẽ chuyển tiếp sau khi sắp xếp để đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thành lập tổ công tác liên phường, xã mới để phối hợp xử lý công việc có tính liên thông và các việc còn tồn đọng. Đặc biệt bảo đảm đường truyền phục vụ hành chính công thông suốt. Quan tâm đến các vị trí việc làm trong bộ máy tổ chức mới.

“Khi chúng ta triển khai công việc gì, đều phải an ninh, an toàn và an dân. Không phải chỉ phụng sự và phục vụ nhân dân, mà phải bảo vệ cho chính cán bộ để chúng ta tiếp tục triển khai, đảm bảo đảm đương được các nhiệm vụ đề ra”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng lưu ý việc thực hiện 28 Nghị định của Chính phủ về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền giữa Chính phủ và chính quyền địa phương 2 cấp trong 12 nhóm lĩnh vực. Ban Thường vụ Đảng ủy phường, xã phải rà soát những công việc liên quan, để có ý kiến quyết định khi UBND phường, xã trình lên. Khi có quyết định của cấp ủy, HĐND phường, xã sẽ tổ chức kỳ họp để quyết định thực hiện.

