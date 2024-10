Bộ 3 huấn luyện viên Rap Việt, 2 “Anh trai Say hi”, 3 nghệ sĩ Gen Z sẵn sàng trình diễn trong GENfest 2024

Trở lại sau thành công của GENfest 2023 chủ đề "Cổng âm nhạc đa giác quan", GENfest 2024 được tổ chức bởi MMUSIC với chủ đề "Phố trong phố" (Cities In The City) sẽ diễn ra trong ngày 23 và 24-11, tại Trung tâm mới The Global City (TPHCM).

Chương trình âm nhạc năm nay là hành trình khám phá những “vũ trụ thu nhỏ” ngay giữa lòng đô thị. Mỗi góc phố đều mang theo những câu chuyện, màu sắc riêng biệt.

GENfest 2024 được xây dựng là lễ hội của người Việt tạo nên, với tinh thần văn hóa đường phố sôi động, vừa đậm đà bản sắc vừa hiện đại, sáng tạo, hướng tới cạnh tranh với những lễ hội âm nhạc hàng đầu tại châu Á và thế giới.

Ngày 14-10, GENfest 2024 công bố các nghệ sĩ tham gia trình diễn. Trong đó, có 2 nghệ sĩ quốc tế là Hwasa và LOCO.

Hwasa là một trong những gương mặt tiêu biểu của K-pop (Hàn Quốc). Cô được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 Asia năm 2021; thường xuyên nằm trong bảng xếp hạng “Chỉ số thương hiệu thành viên nhóm nhạc nữ” của Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc; Gallup Korea xếp hạng cô là một trong những thần tượng K-pop nổi tiếng nhất trong hai năm liên tiếp 2019 và 2020. Hwasa có giọng hát mạnh mẽ, vũ đạo lôi cuốn, khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng…

Hwasa

Là một trong những nghệ sĩ hip-hop hàng đầu của Hàn Quốc, LOCO sở hữu loạt hit đình đám và phong cách biểu diễn đầy cảm hứng.

Từng chiến thắng trong chương trình Show Me The Money mùa đầu tiên, LOCO trở thành biểu tượng của làng rap Hàn Quốc, với các bản hit như Hold Me Tight, Too Much, Some.

Gần đây, LOCO tiếp tục khẳng định sức hút với các ca khúc It Takes Time, Can't Sleep, Just Like This.

LOCO

8 nghệ sĩ Việt tham gia trình diễn tại GENfest 2024 được công bố là SUBOI, Karik, Andree Right Hand, Wren Evans, tlinh, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và WXRDIE.

Bộ 3 huấn luyện viên Rap Việt - SUBOI, Karik, Andree Right Hand đều là những cái tên hàng đầu làng rap Việt, mỗi người ghi dấu một phong cách riêng.

Wren Evans và tlinh từng biểu diễn tại GENfest 2023, hứa hẹn đầu tư gây bất ngờ hơn nữa khi trở lại GENfest 2024.

Karik

SUBOI

Andree Right Hand

Wren Evans

tlinh

Quang Hùng MasterD và Dương Domic là 2 “anh trai” đang gây sốt sau chương trình Anh trai Say hi, việc chuẩn bị hẳn một sân khấu riêng lên đến 45 phút tại GENfest 2024 càng khiến cộng đồng hâm mộ trông đợi.

Chàng rapper WXRDIE, cũng sẵn sàng đem đến GENfest 2024 những tiết mục thú vị.

Lễ hội GENfest 2024 còn có sự đồng hành của giám đốc âm nhạc SlimV và đạo diễn Dương Mai Việt Anh.

Quang Hùng MasterD

Dương Domic

Năm 2023, GENfest có hơn 35.000 người tham dự. Khác với những lễ hội khác, GENfest mang một loạt các màn trình diễn phong phú, gồm 14-15 nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế, mỗi set diễn kéo dài 45 phút, được dàn dựng bởi chính nghệ sĩ và những nhà sản xuất âm nhạc, đạo diễn sân khấu hàng đầu. Nếu năm 2023, GENfest đưa các nghệ sĩ Hàn Quốc như Lee Hyori, HyunA, “Quái vật nhạc số” Zico và Zion.T đến Việt Nam thì năm nay dàn nghệ sĩ quốc tế đình đám không kém. Ngày 15-10, toàn bộ nghệ sĩ của GENfest 2024 sẽ lộ diện cùng lịch trình diễn chi tiết trong 2 ngày 23 và 24-11.

TIỂU TÂN