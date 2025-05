Bộ Công an bàn giao 700 căn nhà tặng hộ nghèo tỉnh Bạc Liêu

Ngày 22-5, tại tỉnh Bạc Liêu, Bộ Công an tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao 700 căn nhà tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm phát biểu tại buổi lễ

Thực hiện phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Bộ Công an đã đồng hành cùng tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ xây dựng 700 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 35 tỷ đồng, tỉnh Bạc Liêu đối ứng 7 tỷ đồng để đảm bảo đồng bộ mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn nhà.

Công an tỉnh Bạc Liêu đã thành lập Ban Chỉ đạo, tiến hành khảo sát và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để triển khai xây dựng. Cán bộ, chiến sĩ công an các cấp cũng trực tiếp đóng góp ngày công, hỗ trợ người dân xây dựng nhà. Đến nay, toàn bộ 700 căn nhà đã hoàn thành đúng tiến độ, đạt yêu cầu đề ra.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm cùng lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trao bảng tượng trưng căn nhà và quà của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các hộ gia đình

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm ghi nhận sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng công an và chính quyền tỉnh Bạc Liêu, đồng thời cảm ơn Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB đã đồng hành, tài trợ chương trình.

Thứ trưởng chúc mừng các hộ dân được nhận nhà mới, mong rằng với chỗ ở mới ổn định, kiên cố, các hộ gia đình sẽ yên tâm lao động, sản xuất; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở.

TẤN THÁI