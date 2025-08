Bộ Công an hỗ trợ làm mới, sửa chữa 1.000 căn nhà cho vùng lũ Nghệ An

Bộ Công an sẽ hỗ trợ tỉnh Nghệ An xây mới, sửa chữa 1.000 ngôi nhà cho người dân; xây mới một trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ do cơn bão số 3 gây ra.

Đoàn công tác của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An đi khảo sát thực tế tại xã Mỹ Lý. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Ngày 6-8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, vừa có chuyến khảo sát, làm việc với tỉnh Nghệ An để thống nhất khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phát động cao điểm xây dựng nhà cho các hộ dân và trường học chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 3 gây ra.

Theo chủ trương, tại tỉnh Nghệ An, Bộ Công an sẽ hỗ trợ, làm mới 500 căn nhà đổ, sập, trôi hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp; hỗ trợ sửa chữa 500 căn nhà bị hư hỏng nặng do mưa lũ gây ra. Tại xã Mỹ Lý, bước đầu đã có 86 hộ dân có nguyện vọng được làm nhà lắp ghép của Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao quà của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đến bà con vùng lũ

Đoàn công tác của Bộ Công an cũng đã khảo sát vị trí dự kiến xây dựng lại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý.

Ngoài việc khảo sát xây nhà, đại diện lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng đã thăm hỏi, động viên và tặng quà bà con nhân dân xã Mỹ Lý - địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Theo kế hoạch, ngày 11-8 tới đây, Bộ Công an sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức đợt phát động thi đua cao điểm 40 ngày đêm xây dựng 500 căn nhà và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2.

DUY CƯỜNG