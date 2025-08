Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều chuyển cán bộ nói dân “mồm thối” ra khỏi lực lượng CSGT.

Ngày 6-8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định điều chuyển công tác ông N.A.N. ra khỏi lực lượng CSGT.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, cán bộ N. bị điều chuyển vì đã có phát ngôn, hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm quy định về văn hóa ứng xử và lễ tiết, tác phong của cán bộ công an khi tiếp xúc với nhân dân.

Trước đó, vào ngày 22-6, một đoạn clip trên mạng xã hội với nội dung ghi lại cảnh tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên Quốc lộ 26.

Cán bộ CSGT N.A.N đã có lời nói thiếu chuẩn mực với người dân. Ảnh cắt từ Clip.

Quá trình đo nồng độ cồn, cán bộ CSGT tên N. và một người đàn ông đi mô tô có lời qua tiếng lại. Cán bộ N. hỏi: "Hôm qua có làm một tí hả?". Người này đáp lại: 5 năm nay không uống rượu cũng không hút thuốc.

Sau đó, cán bộ N. đã có hành vi, lời lẽ thiếu chuẩn mực với người đàn ông đi mô tô như do "mồm ông thối" và một số câu từ thiếu chuẩn mực khác.

Toàn bộ sự việc được ghi lại bằng camera và đăng tải lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Sự việc được xác định xảy ra vào sáng 21-6.

Sau khi clip được đăng tải, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra xác định hành vi của ông N. đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và văn hóa ứng xử của Công an nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk nói chung và hình ảnh của lực lượng CSGT nói riêng.

Sau khi xem xét đề xuất, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định điều chuyển công tác ra khỏi lực lượng CSGT đối với ông N.

MAI CƯỜNG