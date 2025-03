Bộ Công an kiểm tra, làm việc tại tỉnh Bình Dương

Chiều 3-3, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác Công an Trung ương kiểm tra một số mặt công tác tại Công an tỉnh Bình Dương.

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế, làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (xã Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương) và nghe báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác tiếp nhận các cơ sở cai nghiện ma túy.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long kiểm tra thực tế tại cơ sở cai nghiện ma túy. Ảnh: CABD

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Dương, thực hiện Đề án số 25 của Đảng ủy Công an Trung ương về “tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới”, Công an tỉnh đã kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn lực lượng, cán bộ chiến sĩ nắm, nghiêm túc thực hiện với tinh thần khẩn trương, “vừa chạy vừa xếp hàng”. Trong đó, đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện lễ bàn giao, tiếp nhận 4 nhiệm vụ từ các sở, ngành về Công an tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh Bình Dương

Về nhiệm vụ tiếp nhận các cơ sở cai nghiện ma túy, Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận bàn giao 2 cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở LĐTB-XH tỉnh Bình Dương và Cơ sở cai nghiện thanh niên xung phong (thuộc UBND TPHCM quản lý) trú đóng trên địa bàn huyện Phú Giáo về Công an tỉnh Bình Dương.

Ngay sau đó, Công an tỉnh đã khẩn trương phân công các đơn vị chức năng tiếp nhận, quản lý, vận hành, bảo vệ 2 trung tâm cai nghiện ma túy nói trên đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn, hiệu quả, không để xảy ra xáo trộn, mất an ninh trật tự ở trong và ngoài cơ sở. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ phương án số 01 của Bộ Công an về tổ chức công tác điều tra hình sự, phòng, chống tội phạm ở Công an địa phương khi không tổ chức Công an cấp huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao nỗ lực, kết quả mà Công an tỉnh Bình Dương đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về “tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới”. Bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, đặc biệt là công tác phòng, chống tội phạm ở địa phương khi không còn tổ chức Công an cấp huyện.

Cùng ngày, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã công bố và trao quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Bình Dương (trú đóng tại xã An Thái, huyện Phú Giáo.)

Công bố quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Bình Dương. Ảnh: CABD

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Bình Dương trực thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương, có 1 Trưởng cơ sở, 2 phó Trưởng cơ sở. Hiện cơ sở này có khoảng 1.958 học viên.

XUÂN TRUNG