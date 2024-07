Bộ Công an thông tin quá trình điều tra vụ án Công ty Cây xanh Công Minh

Chiều 8-7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024. Tại đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh.