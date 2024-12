Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Bộ đội Biên phòng Long An đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu ghi nhận, biểu dương những kết quả mà BĐBP tỉnh Long An đạt được trong năm 2024.

Đồng thời yêu cầu năm 2025, BĐBP Long An cần tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả với mọi hoạt động vi phạm chủ quyền an ninh biên giới; bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; làm tốt công tác giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Nhiều cá nhân được trao tặng bằng khen tại lễ tổng kết

Theo BĐBP tỉnh Long An, trong năm qua, tình hình tội phạm về ma túy khu vực biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là các hoạt động vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới gia tăng. Tính riêng khu vực biên giới, giáp với 2 tỉnh Svay Rieng và Pray Vieng (Campuchia), BĐBP tỉnh Long An đã phát hiện, bắt giữ 39 vụ với 161 người, thu giữ hơn 100kg ma túy, 8 triệu USD, 7 khẩu súng…

BĐBP Long An có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành khen

Với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, BĐBP tỉnh Long An được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

NGỌC PHÚC - MINH LUẬN