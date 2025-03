Độc đáo di sản lễ hội Phước Biển của đồng bào Khmer Sóc Trăng

Lễ hội Phước Biển tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng được nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Phước Biển tại Vĩnh Châu đã tồn tại hàng trăm năm nay, được tổ chức vào ngày 14, 15 tháng 2 (Âm lịch) hàng năm. Lễ hội với ý nghĩa tạ ơn biển cả đã ban tặng nguồn lợi hải sản, cầu nguyện cho người đi biển được bình yên, mưa thuận gió hòa, đánh bắt được nhiều tôm cá; tạ ơn thiên nhiên, các bậc tiền nhân đã khai hoang lập địa tạo nên những bãi bồi ven biển màu mỡ, mang đến vụ mùa bội thu.

Thuở ban đầu, lễ Phước Biển được khởi phát từ một nhà sư người Khmer tên là Tà Hu. Theo đó, nhà sư đã dựng một ngôi tháp trên giồng cát, gần chùa Cà Săng (Srei Krosang), ở làng biển xã Vĩnh Châu để người dân đến thắp hương, khấn bái, cầu nguyện. Ngôi chùa Cà Săng đến nay vẫn được bảo tồn (thuộc phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), đồng thời là địa điểm được chọn để tổ chức lễ hội Phước Biển.

Nghi thức rước tượng Phật trong lễ hội Phước Biển

Hàng năm, cứ đến ngày rằm tháng 2 Âm lịch (tức rằm tháng 11 theo lịch của người Khmer) nhà sư Tà Hu cùng một số Phật tử đã lập đàn làm phước, cầu nguyện cho bà con đi biển được bình yên, đánh bắt được nhiều tôm cá. Lý giải về việc chọn rằm tháng 2 Âm lịch để làm lễ được lý giải là vì đây là thời điểm biển lặng, không có mưa to gió lớn, ngư dân đi biển thuận lợi, thu hoạch được nhiều nguồn lợi hải sản.

Theo thời gian, do đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng, đời sống văn hóa tinh thần, nên nghi lễ ngày càng được nhiều người dân quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng. Từ đó, lễ cúng Phước Biển trở thành một lễ hội truyền thống không chỉ của riêng đồng bào Khmer mà được cả người Kinh và người Hoa ở xứ biển Vĩnh Châu đón nhận, cùng nhau tổ chức cầu mong những điều may mắn, bình an.

Ca múa truyền thống trong các nghi thức lễ hội Phước Biển

Ông Lý Thên, Trưởng ban quản trị chùa Cà Săng, cho biết: Lễ hội Phước Biển thu hút rất đông bà con Phật tử và người dân trong vùng tìm đến thắp hương, cầu bình an và vui chơi giải trí. Từ ngày đến đêm, người đến luôn đông nghẹt, trung bình khoảng 30.000 đến 40.000 người, tạo nên không khí rộn ràng, sôi động của lễ hội.

Năm 2025, lễ hội Phước Biển Vĩnh Châu diễn ra trong 2 ngày (12 và 13-3) thu hút đông đảo người dân, Phật tử trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng tham gia. Ngày nay, các phong tục, nghi lễ chính trong lễ hội Phước Biển vẫn được bảo tồn, gìn giữ, như: lễ rước tượng Phật, lễ chào Phật kỳ, lễ An vị Phật, lễ Tam bảo, lễ Cầu siêu, lễ cúng tế biển… mang đậm nét đặc sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc Khmer.

Đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng tham dự lễ hội Phước Biển năm 2025

Bên cạnh các nghi lễ linh thiêng và trang trọng, lễ hội Phước Biển Vĩnh Châu còn diễn ra nhiều hoạt động khác như: tổ chức hội thao trò chơi dân gian; giao lưu văn hoá, văn nghệ truyền thống; trình diễn trang phục Khmer; ẩm thực dân gian; xúc tiến thương mại, du lịch… Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer – Hoa tại vùng đất xứ biển Vĩnh Châu.

Một số trang phục độc đáo, đặc sắc của đồng bào Khmer tại lễ hội Phước Biển

TUẤN QUANG