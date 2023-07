Bộ GD-ĐT: Đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời sách giáo khoa cho năm học mới

Ngày 18-7, báo cáo tại hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT-TT, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho hay, năm nay phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT đẹp, không có biến động lớn.

Đến thời điểm này, dự kiến có hơn 98% thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp THPT. Sau khi công bố kết quả thi, Bộ GD-ĐT chỉ đạo tiếp tục tập trung cho công tác phúc khảo bài thi, xét công nghiệp tốt nghiệp THPT cho thí sinh. Cùng với đó, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện công tác tuyển sinh đại học năm 2023.

Về việc cung ứng sách giáo khoa (SGK) cho năm học mới 2023-2024, Thứ trưởng cho biết, hiện có 2 đơn vị phát hành SGK chính là NXB Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ GD-ĐT và Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam liên kết với một số NXB (VEPIC).

Đến thời điểm này, NXB Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành in và nhập kho 24,7 triệu bản SGK các lớp 5, 9, 12, đạt 100% kế hoạch; hoàn thành in và nhập kho 78,7 triệu bản SGK các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10, đạt 94% kế hoạch. Đối với SGK các lớp 4, 8, 11, đã in và nhập kho 24,8 triệu bản, đạt 49% kế hoạch. Hiện SGK các lớp đã được bán tại cửa hàng bán lẻ của các đơn vị thành viên NXB Giáo dục Việt Nam và các đối tác phát hành tại địa phương trên toàn quốc.

NXB Giáo dục Việt Nam đảm bảo sẽ cung ứng đủ số lượng đặt hàng SGK lớp 4, 8, 11 trước ngày 15-8 và sẽ cung ứng số lượng phát sinh trước ngày khai giảng năm học mới.

Bên cạnh việc đăng ký mua sách tại trường học, học sinh, giáo viên và phụ huynh có thể đến các cửa hàng thuộc hệ thống của NXB Giáo dục Việt Nam, của các Công ty sách - thiết bị trường học địa phương, các đại lý phát hành SGK trên toàn quốc để mua sách trực tiếp hoặc trên kênh bán sách trực tuyến của NXB Giáo dục Việt Nam.

Năm 2023, NXB Giáo dục Việt Nam đã tiếp tục thực hiện tiết giảm các chi phí để giảm giá bán SGK lớp 4, 8, 11, thấp hơn từ 4 - 6% so với SGK lớp 3, 7, 10 trên cơ sở so sánh đơn giá bình quân một trang sách. Để hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, năm 2023, NXB Giáo dục Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình tặng trên 100.000 bộ SGK. Đồng thời sẽ tặng khoảng 1.000 tủ SGK dùng chung cho các trường điểm trường tiểu học vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... trên toàn quốc.

Đối với VEPIC, số lượng sách dự kiến phát hành được xác định dựa trên căn cứ lựa chọn, phát hành sách lớp 3, 7, 10 năm học 2022-2023 và lượng tăng thêm dự trữ 26% số sách 3, 7, 10 đã phát hành năm 2022. Đến thời điểm hiện tại, SGK các lớp 4, 8, 11 đã in và nhập kho đạt 100% sản lượng dự kiến phát hành và đã bắt đầu phát hành đến các địa phương. Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam cam kết nhập kho đầy đủ, đồng bộ sách các lớp 4, 8, 11 để phục vụ kịp thời năm học 2023-2024.

Thứ trưởng khẳng định, đến thời điểm này, các NXB đều rất nỗ lực trong việc phát hành sách và đảm bảo cung ứng đầy đủ số lượng sách trước năm học mới. Đặc biệt, SGK các lớp 4, 8, 11 hiện đã có tại các cửa hàng trên toàn quốc, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh trong việc mua SGK.