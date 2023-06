Bộ GD-ĐT: Mọi khâu của kỳ thi và tuyển sinh đều phải được thanh tra, kiểm tra

Theo Bộ GD-ĐT, UBND các tỉnh thành đã tích cực phối hợp với ngành giáo dục chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ ngày càng nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn, cơ bản đáp ứng mục tiêu đặt ra trong tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT và phục vụ hiệu quả yêu cầu tuyển sinh.

Để tổ chức kỳ thi năm 2023 thành công, Bộ GD-ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh thành ban hành chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc tham mưu ban hành chỉ thị của Bí thư tỉnh ủy/thành ủy về tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2023 tại tỉnh. Thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cấp tỉnh để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, chính quyền các cấp phối hợp với Sở GD-ĐT chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ thi.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quy chế thi, quy chế tuyển sinh, lưu ý những điểm mới căn bản trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh năm 2023. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức ôn tập cho các đối tượng thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của các cơ sở giáo dục phổ thông trong tỉnh.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các tỉnh, thành xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh tại tỉnh bảo đảm tổ chức thi và tuyển sinh nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn; xây dựng phương án dự phòng để ứng phó, xử lý các tình huống bất thường, nhất là phương án dự phòng cho trường hợp thời tiết cực đoan, khắc nghiệt hoặc phát sinh thiên tai, dịch bệnh. Chỉ đạo, điều hành công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả.

Các tỉnh thành chỉ đạo Sở GD-ĐT địa phương chuẩn bị chu đáo và triển khai tổ chức tốt hoạt động của các hội đồng thi tại tỉnh, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh; bố trí các điểm thi hợp lý, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi nghiêm túc, an toàn. Tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi và bảo đảm ứng phó kịp thời với các tình huống bất thường, nhất là tình huống thời tiết cực đoan, khắc nghiệt hoặc phát sinh thiên tai, dịch bệnh.

Bên cạnh đó, tập huấn đầy đủ nghiệp vụ tổ chức thi và thanh tra, kiểm tra thi; quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho các đối tượng tham gia tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh. Chú trọng công tác vận chuyển, bảo quản đề thi. Bảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc; cung cấp điện, nước ổn định; bảo đảm các quy định phòng dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm tại tất cả các địa điểm diễn ra hoạt động tổ chức kỳ thi.

Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh được dự thi an toàn, không để thí sinh phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế, điều kiện đi lại hoặc do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Đồng thời không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong trường hợp dịch bệnh phát sinh.

Tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh tại tỉnh theo đúng nguyên tắc: mọi khâu của kỳ thi và tuyển sinh đều phải được thanh tra, kiểm tra. Mục tiêu ngăn chặn, phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm (nếu có) để bảo đảm tổ chức kỳ thi, tuyển sinh an toàn, trung thực, không để xảy ra tiêu cực, vi phạm quy chế.