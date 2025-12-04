Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD-ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm trước khi đăng tải xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bộ GD-ĐT sẽ sửa đổi thông tư 29 về dạy thêm, học thêm

Bộ GD-ĐT cho biết, những nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm, nhất quán với các quy định tại Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung; Luật Tổ chức chính quyền; Luật Nhà giáo và các luật khác có liên quan.

Tăng thời lượng dạy thêm trong nhà trường

Theo Thông tư số 29, có ba đối tượng được phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền học của học sinh gồm: học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, Thông tư 29 quy định mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 29, tiếp thu ý kiến kiến nghị của nhiều cử tri, tổ chức, cá nhân, Bộ GD-ĐT dự kiến điều chỉnh, sửa đổi quy định, cho phép linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, thông qua việc giao quyền cho Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định đối với những trường hợp theo đề nghị của Hiệu trưởng nhà trường.

Theo đó, Hiệu trưởng nhà trường căn cứ theo điều kiện thực tiễn của nhà trường để cân nhắc tính cần thiết, phù hợp, bổ sung thêm thời lượng dạy thêm, học thêm cho một số đối tượng học sinh của nhà trường để đề xuất Giám đốc Sở GD-ĐT xem xét quyết định vì lợi ích của học sinh.

Quy định chặt chẽ hơn về báo cáo của giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung cũng điều chỉnh yêu cầu về đăng ký kinh doanh đối với tổ chức hoặc cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh.

Dự thảo bổ sung quy định về việc cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở khi công khai thông tin đối với tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường để tăng hiệu quả sự giám sát kịp thời của xã hội.

Dự thảo cũng quy định chặt chẽ hơn về báo cáo của giáo viên đang dạy học tại các nhà trường khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Theo đó, giáo viên phải báo cáo trước khi bắt đầu và cập nhật báo cáo khi có thay đổi của một trong những nội dung báo cáo. Quy định này nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng.

Bộ GD-ĐT cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 29 tiếp tục khẳng định tinh thần vì lợi ích của học sinh, phù hợp với Luật Nhà giáo khi nghiêm cấm giáo viên “ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức”, giữ gìn hình ảnh và sự tôn nghiêm của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục 2019 về các hành vi nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục.

Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 cũng góp phần bảo đảm lợi ích hợp pháp và công bằng giữa các giáo viên giảng dạy các bộ môn khác nhau trong nhà trường; giúp học sinh loại bỏ khuynh hướng coi trọng một số môn học, hướng tới loại bỏ bệnh thành tích trong giáo dục.

Tin liên quan Hà Nội bỏ dịch vụ học 2 buổi/ngày ở cấp THCS và hoạt động dạy thêm ngoài giờ chính khóa

PHAN THẢO