Hà Nội bỏ dịch vụ học 2 buổi/ngày ở cấp THCS và hoạt động dạy thêm ngoài giờ chính khóa

Ngày 27-11, tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Nghị quyết được áp dụng cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở công lập và học viên theo học chương trình giáo dục phổ thông tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao không thuộc phạm vi điều chỉnh.

Theo nghị quyết mới vừa thông qua, phần lớn các mức thu hiện hành tiếp tục được giữ nguyên. Tuy nhiên, thay đổi đáng chú ý là Hà Nội bỏ hai dịch vụ là: học 2 buổi/ngày tại cấp THCS và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, bồi dưỡng bổ sung kiến thức văn hóa.

Việc điều chỉnh này xuất phát từ quy định mới của Bộ GD-ĐT về yêu cầu các trường không được thu tiền học thêm từ năm học 2025-2026. Đồng thời, Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh, quy định các trường THCS, THPT có đủ điều kiện cơ sở vật chất phải triển khai học 2 buổi/ngày nên dịch vụ thu phí cho nội dung này không còn phù hợp.

Trong nghị quyết mới vừa được HĐND TP Hà Nội cũng chỉ rõ, dịch vụ duy nhất thuộc nhóm ngoài giờ chính khóa được giữ lại là giáo dục kỹ năng sống do nhà trường trực tiếp tổ chức, với mức thu dự kiến 15.000 đồng/giờ dạy. Cùng với đó, dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ được điều chỉnh thành dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em và học sinh ngoài giờ.

Dịch vụ này bao gồm việc trông giữ trước và sau giờ học chính khóa nhưng không bao gồm tiền ăn. Đây là cơ sở để các trường tiểu học và THCS tổ chức đón học sinh sớm hoặc trả muộn theo nhu cầu phụ huynh, với mức thu tối đa 12.000 đồng/60 phút.

MINH KHANG