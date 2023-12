Bộ GD-ĐT tuyên dương học sinh giỏi quốc tế

Đại diện Quỹ Tài năng trẻ tặng quà cho học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế 2023.

Năm 2023, 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam (36 lượt học sinh) tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế đã giành kết quả xuất sắc. Tất cả thí sinh của các đoàn đi thi đều đoạt giải gồm 8 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng và 4 Bằng khen. Các đoàn học sinh của Việt Nam dự thi liên tục nhiều năm qua và thường trong tốp 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất; Nhiều học sinh Việt Nam đạt điểm số cao nhất.

Năm 2023, Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế - ISEF 2023 tổ chức tại Hoa Kỳ với 61 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. Đoàn Việt Nam có 7 dự án tham dự và có 1 dự án đoạt giải chính thức của hội thi, 1 dự án đoạt giải đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng với giá trị giải thưởng 2.000 USD.

Cụ thể, dự án “tác dụng dược lý trên thần kinh trung ương của tinh dầu quả và lá màng tang dựa trên mạng dược lý” của Nguyễn Thị Mai Anh và Nguyễn Bình Giang, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đoạt giải Ba lĩnh vực sinh học điện toán và tin sinh học tại ISEF 2023.

Dự án nhận giải đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng là dự án “Mô hình robot bốn chân hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ người trong vùng bị sạt lở” của Lê Minh Đức và Lê Nguyễn Trung Kiên, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho 37 thầy giáo, cô giáo có thành tích cao trong bồi dưỡng học sinh giỏi

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, kết quả Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023 khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, dưới sự chỉ dẫn của thầy cô giáo; sự quan tâm, chăm lo và động viên, khích lệ kịp thời của bậc phụ huynh và các tổ chức, đoàn thể đối với các học sinh trong suốt quá trình học tập. Đây cũng là kết quả từ sự đổi mới của ngành giáo dục trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Tại lễ tuyên dương, thay mặt lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Ngô Thị Minh chúc mừng các em học sinh và thầy cô giáo; cảm ơn các địa phương đã có sự quan tâm bồi dưỡng để các nhà trường, học sinh có được thành quả cao trong học tập. Thứ trưởng chúc các em tiếp tục học tập tốt, tìm cho mình con đường phát triển học tập, hướng về Tổ quốc thân yêu.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 5 học sinh

Tại buổi lễ, Bộ GD-ĐT đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho 5 tập thể, gồm: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Bộ môn Hóa phân tích, Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Bộ môn Di truyền - Hóa sinh, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Bộ môn Vật lý đại cương, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bộ cũng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho 37 thầy giáo, cô giáo có thành tích cao trong bồi dưỡng học sinh giỏi; trao Bằng khen của Bộ trưởng, cho 5 học sinh.

Tại chương trình, Quỹ Khuyến học Việt Nam tặng quà giáo viên, học sinh với tổng giá trị 142 triệu đồng; trong đó, tặng 37 giáo viên tiêu biểu tổng giá trị quà tặng 74 triệu đồng, tặng quà cho học sinh tổng giá trị 68 triệu đồng.

Sáng 16-12, Bộ GD-ĐT tổ chức cho đoàn học sinh tham dự lễ báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

PHAN THẢO