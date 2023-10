Bổ nhiệm 88 điều tra viên ở Công an cấp xã thuộc Công an TPHCM

Sáng 11-10, Công an TPHCM công bố quyết định của Giám đốc Công an TP về việc bổ nhiệm điều tra viên ở Công an cấp xã.

Cụ thể, Giám đốc Công an TPHCM đã có quyết định bổ nhiệm điều tra viên cho 88 công an của các đơn vị cấp xã thuộc Công an TPHCM. Việc này nhằm kiện toàn, bổ sung đội ngũ điều tra viên các cấp còn thiếu thuộc Cơ quan CSĐT, tăng cường về cơ sở.

Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM chúc mừng 88 cán bộ công an là Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp xã thuộc Công an TPHCM được bổ nhiệm điều tra viên.

Việc bổ nhiệm điều tra viên ở Công an cấp xã sẽ đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ngay từ cấp cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ.

Trung tá Màn Duy Hòa, Trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, đại diện cho 88 cán bộ công an cam kết sẽ không ngừng cố gắng và tiếp tục nâng cao kiến thức chuyên môn, pháp luật, nghiệp vụ điều tra để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của Công an cấp xã trên các mặt công tác.