Bộ NN-PTNT đề nghị ứng phó giá rét và mưa lũ

Trong công điện gửi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và các bộ, ngành liên quan, Bộ NN-PTNT cho biết, từ ngày 21 đến 25-11, các tỉnh miền Trung đã ghi nhận mưa lớn, với lượng mưa tại Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) lên đến 2.417mm.

Dự báo từ đêm 25-11 đến ngày 28-11, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có nơi mưa trên 300mm, riêng Thừa Thiên Huế có nơi trên 400mm, Hà Tĩnh và Quảng Bình có nơi trên 250mm.

Bộ NN-PTNT yêu cầu các địa phương theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, thường xuyên cập nhật bản tin dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để thông báo kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh.

Đồng thời, các địa phương cần rà soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để sơ tán người dân đến nơi an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu và nước chảy xiết, tuyệt đối không để người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm.

Các tỉnh phải kiểm tra, vận hành hồ chứa theo đúng quy trình để đảm bảo an toàn hạ du, đồng thời chuẩn bị vật tư, lực lượng để khắc phục nhanh chóng sự cố giao thông và cơ sở hạ tầng do mưa lũ.

Bên cạnh đó, Bộ NN-PTNT cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường thông tin qua các phương tiện truyền thông nhằm cảnh báo kịp thời và đầy đủ cho người dân, đồng thời chỉ đạo các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác ứng phó.

Trong công văn gửi các tỉnh miền núi phía Bắc, Bộ NN-PTNT cảnh báo từ đêm 26-11, Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.