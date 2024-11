Bình Định: Mưa xối xả suốt 24 giờ, ngập lụt rộng, nhiều hồ chứa xả nước

Đã có 9 điểm sạt lở

Trưa 24-11, trao đổi nhanh với PV Báo SGGP, ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định) cho biết, đang chỉ đạo các đơn vị, huy động nhân lực để khơi thông nhanh vị trí sạt lở ở tuyến đường đang thi công theo dự án CRIEM từ xã An Hưng (huyện An Lão) đi La Vuông (xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn).

Vụ sạt lở đường từ xã An Hưng - La Vuông xảy ra vào chiều 23-11. Ảnh: CA xã An Hưng

Theo ông Lâm, mưa lũ đang diễn biến phức tạp, bên cạnh đường CRIEM từ xã An Hưng - La Vuông, nhiều tuyến đường đi các xã miền núi của huyện cũng bị ngập, sạt lở, chia cắt.

“Chúng tôi đang duy trì phương án ứng phó “4 tại chỗ”, chỉ đạo các xã huy động lực lượng tại chỗ để chốt trực các vùng nguy cơ, kịp thời xử lý các tình huống. Dự báo mưa vẫn tiếp diễn, nếu mưa thêm 10 ngày thì nguy cơ sạt lở địa bàn huyện rất cao”, ông Lâm thông tin.

Nhiều tuyến đường miền núi huyện An Lão đang thi công bị chia cắt. Ảnh: HP

Theo ông Đỗ Đình Biểu, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện An Lão, từ đêm 23 đến ngày 24-11, địa bàn huyện có mưa to đến rất to, có nơi mưa trên 150mm. Mưa lớn tạo áp lực nước khiến 13 điểm đường, cầu, tràn huyện bị ngập khoảng 520m.

Ảnh hưởng mưa lớn khiến huyện An Lão xảy ra 9 điểm sạt lở. Trong đó có 4 điểm sạt lở đất gần nhà của 4 hộ dân tại các xã An Quang, An Vinh, An Nghĩa; 5 điểm sạt lở đất, đá ở các tuyến đường với khoảng hơn 800m3 sạt lở.

Xả nước hồ chứa

Theo Phòng NN-PTNT huyện An Lão, mưa lớn khiến mực nước các hồ chứa địa bàn đang tăng nhanh, trong đó, hồ chứa Đồng Mít đạt dung tích chứa gần 99,9% - trên 89,7 triệu m3. 5 hồ chứa khác ở huyện này đều đầy nước, đạt 100% công suất thiết kế cần điều tiết xả để đảm bảo an toàn.

Nhiều tuyến đường ở huyện Hoài Ân (Bình Định) bị ngập lụt, chia cắt

Nhiều tuyến đường ở xã Ân Hảo Tây bị ngập lụt chia cắt vào sáng 24-11

Tại huyện Hoài Ân (Bình Định), mưa lớn cũng khiến nhiều điểm đường ngập nước, chia cắt. Trong đó, các điểm đường ở thôn Tân Xuân (xã Ân Hảo Tây) bị ngập, chia cắt. Trong sáng nay, hồ Đồng Mít điều tiết xả nước tạo thêm áp lực nước cho các vùng hạ du.

Thông tin với báo chí, ông Hồ Đắc Chương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cho biết, ở phía Tây Bắc thượng nguồn sông Kôn (huyện An Lão) có mưa rất lớn, lượng mưa trong 24 giờ qua đạt 190mm, lưu lượng đổ về hồ Định Bình ở mức 600m3/s. Sáng cùng ngày, dung tích hồ Định Bình đạt 91,6% so với thiết kế.

Hồ Định Bình bắt đầu vận hành xả nước lúc 10 giờ ngày 24-11. Ảnh: MẬU THÌN

Để ứng phó với diễn biến mưa lũ bất thường và hạn chế xả nước đột ngột, Sở NN-PTNT tỉnh này đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thực hiện vận hành điều tiết nước qua tràn xả đáy hồ chứa Định Bình, với lưu lượng tăng dần đều, điều tiết không vượt quá 600m3/s.

Thời gian điều tiết, xả nước hồ này bắt đầu từ 10 giờ ngày 24-11.

Ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định yêu cầu chính quyền vùng hạ du hồ Định Bình gồm các huyện: Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát và thị xã An Nhơn thông báo đến các đơn vị để kịp thời thông tin cho người dân nắm bắt, ứng phó.

Hồ Đồng Mít mở tràn xả nước lúc 1 giờ sáng Chiều tối 23-11, bản tin của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định đã phát thông tin, văn bản về kế hoạch mở tràn xả nước duy trì mực nước an toàn ở hồ Đồng Mít (huyện An Lão). Văn bản do ông Nguyễn Văn Tánh, Giám đốc Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định (đơn vị khai thác, vận hành hồ Đồng Mít) gửi đến UBND các huyện An Lão, Hoài Ân và thị xã Hoài Nhơn cho biết, lúc 19 giờ ngày 23-11, dung tích hồ Đồng Mít đạt 79,59 triệu m3, nước lũ về 349m3/s, dự kiến khả năng hồ đạt cao trình 100 triệu m3 lúc 1 giờ sáng 24-11. Để duy trì mức nước không được vượt quá cao trình +100.8, đơn vị khai thác thực hiện vận hành mở tràn xả nước. Theo đó, bắt đầu 1 giờ ngày 24-11, hồ Đồng Mít điều tiết xả, dự kiến độ mở tràn tăng xả dần tương ứng khoảng tăng 50 m3/s mỗi lần, cách mỗi giờ tăng một lần nhằm duy trì mực nước hồ không vượt quá cao trình theo quy trình vận hành…

NGỌC OAI