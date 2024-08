Bộ Quốc phòng gặp mặt Kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân

Chiều 15-8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2024) và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2024).

Dự buổi gặp mặt có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh: Gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là hai lực lượng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, luôn đoàn kết gắn bó, kề vai, sát cánh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tạo lập môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Hai bên cũng phối hợp ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tặng bức ảnh Bác Hồ cho Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: TTXVN

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã luôn kề vai, sát cánh, đoàn kết như “hai cánh của một con chim”, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và gìn giữ hòa bình ở khu vực, trên thế giới.

* Hội thảo khoa học “Công an nhân dân 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Chiều 15-8, tại Hà Nam, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hà Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “55 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Chủ trì hội thảo có các đồng chí: GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Hội thảo được truyền trực tuyến đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thay mặt ban tổ chức hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đã công bố thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đến hội thảo. Trong thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có đoạn viết: “Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước thời cơ, thuận lợi mới để phát triển nhưng cũng sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức lớn. Nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân do đó cũng ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải ra sức học tập, rèn luyện để thực sự là lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân...”.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, hội thảo khoa học này là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng trong lực lượng Công an nhân dân nhằm lan tỏa những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo ra động lực và quyết tâm to lớn trong việc triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

TTXVN - KHÁNH NGUYỄN