Cục An ninh đối ngoại nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 12-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh đối ngoại.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng gắn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của Cục An ninh đối ngoại. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an

Qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với các mô hình, tổ chức và tên gọi khác nhau, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh đối ngoại nói chung, Cục An ninh đối ngoại nói riêng luôn đoàn kết, gắn bó, mưu trí, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, gian khổ, anh dũng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành công an giao phó. Ngày 30-6-2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định xác định ngày 12-7-1946 là Ngày truyền thống của lực lượng An ninh đối ngoại công an nhân dân.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trân trọng gắn danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống và trao bằng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh đối ngoại.

ĐỖ TRUNG