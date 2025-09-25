Bờ sông Tiền tiếp tục sạt lở, 20 hộ dân ở Đồng Tháp bị ảnh hưởng

Ngày 25-9, UBND phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, khu vực bờ sông Tiền (thuộc khóm Tân Tịch) tiếp tục xảy ra sạt lở, ảnh hưởng đến 20 hộ dân trong khu vực.

Bờ sông Tiền (Đồng Tháp) tiếp tục sạt lở

Cụ thể, vào chiều tối 24-9, tại khu vực bờ sông Tiền xảy ra sạt lở, đoạn sạt lở dài khoảng 150m, ăn sâu vào đất liền khoảng 15m, làm hư hỏng 20 căn nhà và mất đất sản xuất của các hộ dân. Trong đó, có 5 căn nhà bị sạt lở hoàn toàn, những căn còn lại bị sạt lở một phần.

Theo ông Bùi Quốc Nam, Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh, khu vực sạt lở mới nằm cặp sông Tiền tiếp giáp đoạn sạt lở cũ, đến nay đã làm hư hỏng hàng chục căn nhà ven sông.

Hiện, chính quyền địa phương đã sơ tán, di dời các hộ dân và tài sản vùng sạt lở đến nơi an toàn. Đồng thời, cắm biển cảnh báo sạt lở, bố trí lực lượng trực 24/24 để sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu kịp thời. Tiếp tục theo dõi hiện trạng, có thông tin kịp thời đến lực lượng chức năng để có giải pháp ứng phó nhanh chóng, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trước đó, ngày 20-9, khu vực này đã xảy ra sạt lở, đoạn sạt lở ăn sâu vào đất liền khoảng 20m, chiều dài khoảng 100m, làm hư hỏng 7 căn nhà.

UBND phường Cao Lãnh đề xuất Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp và các ngành chức năng tham mưu trình UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục sạt lở, cho thi công lấp các hố xoáy ở khu vực này để hạn chế tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu ngành chuyên môn và UBND phường Cao Lãnh phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát thật kỹ khu vực sạt lở, đồng thời nghiên cứu biện pháp xử lý cục bộ, nhất là xử lý hố xoáy, giữ bờ nhằm xử lý cấp bách đoạn sạt lở và đề xuất giải pháp, phương án xử lý lâu dài.

NGỌC PHÚC