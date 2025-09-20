Sạt lở bờ sông Tiền (Đồng Tháp): 6 căn nhà hư hỏng

Ngày 20-9, ông Bùi Quốc Nam, Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, ngành chức năng địa phương đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả vụ sạt lở bờ sông Tiền (phường cao Lãnh), xảy ra vào rạng sáng cùng ngày khiến 6 căn nhà bị hư hỏng. Đồng thời, bố trí nơi ở tạm cho người dân bị mất nhà trong vụ sạt lở này.

Vụ sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến 6 căn nhà ven sông Tiền

Trước đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, khu vực bờ sông Tiền thuộc khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh xảy ra sạt lở. Đoạn sạt lở ăn sâu vào đất liền khoảng 20m, chiều dài khoảng 100m (diện tích phần đất bị sạt lở khoảng 2.000m2).

Vụ sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến 6 căn nhà ven sông, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Theo UBND phường Cao Lãnh, khu vực này thường xuyên xảy ra sạt lở. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng mưa lớn kết hợp triều cường nên sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn.

Ngành chức năng phường Cao Lãnh hỗ trợ người dân có nhà bị sạt lở di dời tài sản

Trước đó, vào các ngày 14 và 17-9, cũng tại phường Cao Lãnh, đã xảy ra 2 vụ sạt lở tại khu vực sông Hổ Cứ gây ảnh hưởng vườn xoài và cuốn trôi một đoạn đường giao thông nông thôn. Đáng chú ý, 2 vị trí sạt lở này chỉ cách nhau khoảng 1km.

UBND phường Cao Lãnh đã cắm biển báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở, đồng thời kiến nghị Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp đề xuất UBND tỉnh Đồng Tháp khảo sát và có biện pháp khẩn cấp để ứng phó và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng phải di dời nơi ở.

